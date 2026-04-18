Exportações do agro batem recorde e Brasil amplia mercados em abril

247 - O agronegócio brasileiro alcança desempenho histórico em abril ao registrar exportações recordes e ampliar sua presença internacional com a abertura de novos mercados. Dados do Ministério da Agricultura indicam que, entre janeiro e março de 2026, o setor somou US$ 38,1 bilhões em vendas externas, alta de 0,9% em relação a 2025, além de abrir 30 mercados no trimestre.

Nos primeiros 17 dias de abril, o país conquistou mais nove destinos e viabilizou a exportação de ao menos 29 produtos, fortalecendo a estratégia de expansão global.

As informações foram divulgadas pelo Ministério da Agricultura e repercutidas pela Sputnik Brasil, que destacou o avanço do setor na diversificação de mercados e no crescimento das exportações. O movimento reforça a posição do Brasil como um dos principais fornecedores de alimentos no cenário internacional.

Abertura de novos mercados amplia alcance global

O Brasil intensifica negociações comerciais e amplia o acesso de seus produtos a diferentes regiões do mundo. Entre os novos destinos estão Vietnã, Arábia Saudita, Etiópia e El Salvador. O país direciona esforços para ampliar a competitividade e reduzir a dependência de parceiros tradicionais.

As negociações envolvem segmentos variados do agronegócio, com destaque para proteína animal, grãos e frutas. Esse processo fortalece a inserção internacional do setor e amplia oportunidades comerciais para produtores brasileiros.

Desempenho consolida trajetória de crescimento

O resultado obtido no primeiro trimestre de 2026 confirma a continuidade da expansão do agronegócio. O crescimento do volume exportado e o acesso a novos mercados impulsionam o desempenho do setor, que mantém ritmo consistente de avanço.

Os principais destinos das exportações incluem China, União Europeia e Estados Unidos, além de mercados emergentes na Ásia e no Oriente Médio. Essa diversificação amplia a estabilidade das vendas externas e reduz impactos de eventuais oscilações econômicas globais.

Estratégia fortalece posição do Brasil no comércio internacional

O governo brasileiro intensifica ações diplomáticas e comerciais para abrir novos mercados e facilitar o acesso de produtos agropecuários ao exterior. Essa estratégia amplia a presença do país no comércio global e reforça sua relevância como fornecedor de alimentos.

O avanço registrado em abril confirma a consolidação de novos espaços para o agronegócio brasileiro, que segue em trajetória de crescimento e amplia sua participação no mercado internacional.