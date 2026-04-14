Safra de grãos deve atingir recorde histórico em 2026, aponta IBGE

247 - A produção brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve alcançar 348,4 milhões de toneladas em 2026, estabelecendo um novo recorde da série histórica, com crescimento de 0,7% em relação a 2025 e avanço mensal de 1,2%. O desempenho é impulsionado principalmente pela soja, que também atinge sua maior marca histórica. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o IBGE, o aumento absoluto em relação ao ano anterior é de 2,3 milhões de toneladas, enquanto o avanço frente a fevereiro chega a 4,3 milhões de toneladas. Arroz, milho e soja seguem como os principais produtos, respondendo por 92,9% da produção estimada e ocupando 87,6% da área a ser colhida.

A área total destinada à colheita também cresceu, atingindo 83,2 milhões de hectares — alta de 2,0% em comparação com 2025. Entre as culturas, houve expansão da área plantada de soja (1,0%), milho (3,3%) e sorgo (7,0%). Por outro lado, registraram queda o algodão herbáceo (-6,9%), o arroz (-10,1%) e o feijão (-3,3%).

Segundo o gerente do LSPA, Carlos Barradas, o resultado confirma a tendência positiva da produção agrícola nacional. “A estimativa de março é recorde da série histórica do IBGE. Com o aumento mensal de produção em todos os estados da região Centro-Oeste. Porém, chama atenção a queda na safra do Rio Grande do Sul, que sofreu com falta de chuvas e altas temperaturas nos meses de janeiro e fevereiro. Apesar da queda, comparado com 2025, a safra gaúcha é 34,6% superior”, afirmou.

Mato Grosso lidera produção nacional

Na distribuição por estados, o Mato Grosso mantém a liderança como maior produtor de grãos do país, com 31,0% da produção nacional. Na sequência aparecem Paraná (13,7%), Rio Grande do Sul (10,8%), Goiás (10,7%), Mato Grosso do Sul (8,2%) e Minas Gerais (5,4%). Juntos, esses estados concentram quase 80% da produção brasileira.

Regionalmente, houve crescimento anual nas regiões Sul (7,1%) e Nordeste (5,6%), enquanto Centro-Oeste (-2,3%), Sudeste (-1,9%) e Norte (-3,2%) apresentaram retração. Na comparação mensal, destacaram-se os avanços no Centro-Oeste (3,9%), Nordeste (1,3%) e Norte (0,3%).

Soja impulsiona recorde histórico

A soja permanece como o principal motor do crescimento agrícola em 2026. A estimativa aponta produção de 173,7 milhões de toneladas, novo recorde histórico, com aumento de 4,6% em relação a 2025 e leve alta de 0,3% frente ao mês anterior.

A área plantada deve atingir 48,3 milhões de hectares, com expansão de 1,0%, enquanto o rendimento médio está projetado em 3.603 kg por hectare, crescimento de 3,6%. Para Barradas, o cenário é favorável. “As projeções indicam uma safra histórica, impulsionada por condições climáticas favoráveis na maior parte das Unidades da Federação produtoras e pela recuperação parcial da safra gaúcha”, destacou.

Entre os estados, o Mato Grosso deve colher 50,5 milhões de toneladas de soja, mantendo a liderança nacional. Mato Grosso do Sul projeta 15,6 milhões de toneladas, enquanto o Paraná deve alcançar 22,1 milhões. Já o Rio Grande do Sul enfrenta recuo, com estimativa de 18,4 milhões de toneladas, impactado pelas condições climáticas adversas. Santa Catarina, por sua vez, deve registrar produção de 3,1 milhões de toneladas.

O levantamento reforça o papel estratégico do agronegócio brasileiro, que segue ampliando sua produção mesmo diante de desafios climáticos regionais, consolidando o país como um dos principais produtores globais de grãos.