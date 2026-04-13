MBRF lança emissão de até R$ 1,5 bilhão em CRAs no mercado

247 - A MBRF iniciou nesta segunda-feira (13) a estruturação de uma emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) que pode movimentar entre R$ 1,2 bilhão e R$ 1,5 bilhão no mercado financeiro. A operação, dividida em quatro séries, terá prazos que chegam a até 30 anos e diferentes formatos de remuneração, voltados a investidores qualificados.

Segundo informações divulgadas pelo Valor Econômico, os títulos serão lastreados em debêntures e fazem parte de uma estratégia de captação robusta no setor do agronegócio. As apresentações para potenciais investidores começaram nesta segunda-feira (13), enquanto o período de reserva está previsto para iniciar em 17 de abril.

A primeira série da oferta poderá atingir até R$ 800 milhões, com possibilidade de acréscimo de um lote adicional de até 25%, equivalente a R$ 300 milhões, caso haja forte demanda. Os papéis dessa tranche terão vencimento em outubro de 2030 e remuneração máxima de 101,5% do CDI.

Na segunda série, o retorno previsto será o equivalente ao CDI mais 0,25% ao ano ou 14,1% ao ano, prevalecendo o maior valor. O vencimento está programado para abril de 2033.

Já a terceira série terá remuneração vinculada à taxa da NTN-B com vencimento em 2035, acrescida de 0,35% ao ano, ou 7,95% ao ano — também prevalecendo o maior índice. O prazo desses títulos vai até abril de 2036.

A quarta e última série apresenta o prazo mais longo da operação, com vencimento em abril de 2056. A remuneração poderá atingir a taxa da NTN-B de 2055 mais um spread de 1,1% ao ano, ou 8,38% ao ano, considerando sempre o maior retorno.

A operação conta com a securitização da Ecoagro e tem a XP como coordenador líder. Participam ainda como coordenadores o BB Investimentos, Daycoval, Santander, Bradesco BBI, Itaú BBA e Banco Inter.

De acordo com o cronograma, o resultado do processo de bookbuilding está previsto para terça-feira (5), quando serão definidos os parâmetros finais da oferta com base na demanda dos investidores.