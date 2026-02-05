BRF aprova dividendos de R$ 532,4 milhões à Marfrig após fusão

247 - A BRF aprovou o pagamento de R$ 532,4 milhões em dividendos intermediários à Marfrig, sua acionista única. A decisão foi tomada de forma unânime pelo Conselho de Administração da companhia em reunião realizada na segunda-feira (3), na sede da empresa, em São Paulo.

O valor aprovado corresponde a R$ 0,60 por ação, com base no balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2025. O pagamento foi efetuado em parcela única na quarta-feira (4).

A reunião do conselho foi presidida por Marcos Antonio Molina dos Santos e contou com a participação de Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos e Tang David. Todos os membros votaram favoravelmente à proposta, sem ressalvas.

Conforme previsto no estatuto social da BRF e na legislação aplicável, os dividendos intermediários aprovados serão imputados ao dividendo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.

A Marfrig tornou-se a única acionista da BRF após o processo de fusão entre as duas empresas, que resultou na criação da MBRF, consolidando a reorganização societária do grupo.