Anec prevê exportação de 15,3 milhões de toneladas de soja em junho

247 - A exportação brasileira de soja pode alcançar 15,3 milhões de toneladas em junho, de acordo com projeção divulgada pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). As estimativas indicam crescimento de 11% em relação ao mesmo período de 2025. As informações são da CNN Brasil.

Segundo levantamento da Anec, os embarques da oleaginosa devem variar entre 14,8 milhões e 15,3 milhões de toneladas ao longo do mês, dependendo do ritmo operacional dos portos.

Além da soja em grão, a entidade prevê aumento nas exportações de outros produtos do setor. O farelo de soja deve atingir 2,24 milhões de toneladas embarcadas, enquanto os embarques de milho estão estimados em 597 mil toneladas.

Outro destaque é o DDGS, subproduto do milho utilizado principalmente na alimentação animal. A projeção da Anec aponta exportações de 103 mil toneladas em junho, volume 80% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado.

Crescimento dos embarques de grãos

Considerando o conjunto dos cereais exportados pelo Brasil, a expectativa da associação é de expansão de 13% em comparação com junho de 2025.

Caso as projeções se confirmem, os embarques totais de grãos devem alcançar 18,2 milhões de toneladas ao longo do mês, consolidando um desempenho superior ao observado no mesmo período do ano anterior.