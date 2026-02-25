Brasil pode registrar recorde histórico nas vendas de café

Reuters - As exportações brasileiras de café em 2026/27 (julho/junho) poderão registrar uma máxima histórica perto de 47 milhões de sacas de 60kg, considerando a expectativa de uma produção recorde no Brasil e também uma recomposição de estoques de importadores, de acordo com avaliação da consultoria Hedgepoint Global Markets, publicada nesta quarta-feira.

Nos cálculos da empresa de análises e gestão de riscos, o Brasil poderá elevar suas exportações totais de café para um intervalo entre 45,5 milhões e 46,8 milhões de sacas de 60kg na temporada 2026/27, impulsionado por maior oferta de grãos arábica.

O volume estimado supera as 42 milhões de sacas embarcadas em 2025/26, com avanço anual de 8,3% no cenário menos otimista e de 11,4% no cenário mais otimista.

"Esperamos que com uma maior oferta no Brasil e essa pressão nos preços de café... leve a uma certa recuperação desses países consumidores, para importar mais café para recompor seus estoques de forma geral. Então, por isso, esperamos um certo aumento das exportações do Brasil também, possivelmente exportações recordes", afirmou a analista Laleska Moda, da Hedgepoint, a jornalistas.

A exportação de arábica é prevista entre 36,7 milhões e 37,8 milhões de sacas em 2026/27, acima das 32,5 milhões do ciclo atual. Já o canéfora (conilon/robusta) deve oscilar de 8,8 milhões a 9,0 milhões de sacas, ante 9,5 milhões em 2025/26.

No cenário mais favorável, as exportações totais de 2026/27 superariam o recorde anterior de 46 milhões de sacas, visto em 2023/24, com diferença positiva de 0,8 milhão de sacas. No cenário de baixa, o volume ficaria 0,5 milhão de sacas abaixo da máxima.

A safra brasileira de café arábica de 2026/27 deverá girar entre 46,5 milhões e 49 milhões de sacas de 60kg, versus 37,7 milhões no ciclo passado, de acordo com um relatório da Hedgepoint.

Já a produção de canéfora foi prevista entre 24,6 milhões e 25,4 milhões, o que, na melhor das hipóteses, elevaria a safra total para 74,4 milhões de sacas.

No início deste mês, a Conab estimou a produção de arábica para a safra em pouco mais de 44 milhões de sacas, além de prever uma safra total recorde de café -- incluindo variedades canéforas -- de 66,2 milhões de sacas.

A previsão da Hedgepoint para a produção de cafés canéforas também superou a da Conab, que havia previsto 22,1 milhões de sacas.

Globalmente, a Hedgepoint prevê uma produção de café de cerca de 188 milhões de sacas no ano de 2026/27, enquanto a demanda ficará em aproximadamente 181 milhões de sacas.

À medida que o ano avança, a Hedgepoint acompanhará os riscos climáticos potenciais, disse a analista.

A colheita de café canéfora começa em abril, enquanto a de arábica em maio.

(Reportagem de Oliver Griffin e Roberto Samora)