China suspende tarifas retaliatórias agrícolas sobre EUA e preço da soja dispara

247 - Os Estados Unidos anunciaram que a China concordou em suspender as tarifas retaliatórias sobre uma série de produtos agrícolas dos EUA e em se comprometer com grandes compras de soja dos EUA, informou o site Caixin nesta segunda-feira (3).

O acordo, de acordo com as informações, reduz as tensões de uma disputa comercial que se intensificou no início deste ano, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, resolveu aplicar um tarifaço global.

Ainda de acordo com o site, a Casa Branca informou que Pequim suspenderá todas as tarifas retaliatórias, anunciadas em 4 de março de 2025, beneficiando a entrada de produtos incluindo soja, frango, trigo, milho, algodão, sorgo, carne suína, carne bovina, frutos do mar, frutas, legumes e laticínios.

Com as expectativas de que a China retome a compra do produto dos EUA em larga escala, os contratos futuros de soja na bolsa de Chicago atingiram máximas de 16 meses nesta segunda-feira (3). O contrato janeiro fechou em alta de 19 centavos, a US$ 11,3425 por bushel, depois de atingir US$ 11,3575, a maior leitura em um gráfico contínuo do contrato de soja mais ativo desde junho de 2024, de acordo com a agência Reuters.