Lucro social da Embrapa cresce 17% e atinge R$ 124,7 bilhões

247 - A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) registrou, em 2025, lucro social de R$ 124,76 bilhões, segundo o balanço social da companhia referente ao período, divulgado na quinta-feira (23).

Desse total, R$ 118,62 bilhões correspondem ao impacto econômico de uma amostra de 166 soluções tecnológicas desenvolvidas pela empresa; R$ 4,63 bilhões referem-se ao impacto gerado por uma amostra de 110 cultivares da Embrapa e de parceiros; e R$ 1,50 bilhão foi calculado com base em indicadores sociais e laborais da instituição.

O resultado representa um aumento de 17% no lucro social em relação a 2024.

De acordo com o documento, a cada R$ 1 investido na Embrapa foram gerados R$ 27,12 para a economia.

A empresa também foi responsável pela criação de 132 mil novos empregos em 2025. "Este é um patamar mínimo, pois se refere aos novos empregos gerados pelo uso das tecnologias avaliadas nesta edição do Balanço Social. Como a Embrapa gerou muito mais tecnologias do que as amostradas aqui, estima-se que o número de empregos novos criados seja ainda maior", diz o balanço social.