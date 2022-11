"Ajudou a criar um dos mais importantes movimentos democráticos da América Latina", diz Lula sobre Hebe de Bonafini

Hebe de Bonafini morreu neste domingo. Ela liderava as Mães da Praça de Maio, grupo criado para descobrir o paradeiro de presos pelo regime militar argentino edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lamentou pelo Twitter neste domingo (20) a morte de Hebe de Bonafini, aos 93 anos.

Ela era cofundadora e presidente das Mães da Praça de Maio. O grupo foi criado para descobrir o paradeiro dos presos pelo regime militar argentino, que vigorou de 1976 a 1983. A partir do movimento destas mulheres, os crimes cometidos pela ditadura da Argentina foram revelados, julgados, e os culpados condenados.

"Recebi com tristeza a notícia da morte de Hebe de Bonafini, liderança das Mães da Plaza de Mayo, na Argentina. Hebe dedicou sua vida à luta por memória e justiça. Defensora dos direitos humanos, ajudou a criar um dos mais importantes movimentos democráticos da América Latina. Hebe teve dois filhos sequestrados e desaparecidos durante a ditadura na Argentina. Com outras mães e familiares de vítimas do Estado, liderou marchas silenciosas por paz e justiça. Sua luta e perseverança seguem sendo exemplo para os que acreditam em um mundo mais democrático", publicou Lula.

Hebe teve dois filhos sequestrados e desaparecidos durante a ditadura na Argentina. Com outras mães e familiares de vítimas do Estado, liderou marchas silenciosas por paz e justiça. Sua luta e perseverança seguem sendo exemplo para os que acreditam em um mundo mais democrático. — Lula (@LulaOficial) November 20, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.