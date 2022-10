Alberto Fernández celebra primeiro turno de Lula: 'Respeito ao povo do Brasil por sua profunda expressão democrática'

Presidente da Argentina é um dos grandes aliados de Lula na América do Sul edit

247 - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, parabenizou o presidenciável petista Luiz Inácio Lula da Silva por liderar o primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil.

"Parabenizo meu querido Lula por seu triunfo no primeiro turno e estendo meu sincero respeito ao povo do Brasil por sua profunda expressão democrática", escreveu Fernández em seu perfil oficial do Twitter.

Lula obteve 48,33% dos votos no primeiro turno das eleições presidenciais de 2022, totalizando 56.929.815 votos. O candidato petista disputará o segundo turno com Jair Bolsonaro (PL) no dia 30 de outubro.

