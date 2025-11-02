Candidata do PC lidera eleição no Chile com margem clara no primeiro turno

247 - A candidata do Partido Comunista de Chile (PC), Jeannette Jara, aparece em primeiro lugar nas intenções de voto para a eleição presidencial chilena. Conforme levantamento da AtlasIntel, Jara alcançou 33,2% das intenções de voto no primeiro turno.

O cenário porém se torna mais complexo ao olhar os possíveis desdobramentos: embora lidere com folga no primeiro turno, Jara aparece atrás dos adversários em todos os cenários projetados para o segundo turno da votação.

Resultados da pesquisa de primeiro turno

De acordo com o levantamento da AtlasIntel, com 3.709 pessoas entrevistadas pela internet entre 25 e 30 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Jeannette Jara (PC): 33,2%

José Antonio Kast (Partido Republicano): 16,8% Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertário): 16,8%

Franco Parisi (Partido de La Gente): 14,2%

Evelyn Matthei (União Democrática Independente): 13,9%

Em relação à pesquisa anterior, feita em 19 de outubro, Jara obteve uma ligeira alta; por outro lado, Kast apresentou queda enquanto Kaiser registrou crescimento.

Desafios no segundo turno

Apesar da vantagem no primeiro momento da disputa, o cenário reverso aparece com clareza na projeção de segundo turno: a liderança não se mantém. Conforme publicações de mídia especializadas, Jara perderia para Kast ou Matthei em uma eventual segunda volta.

Contexto e repercussão

A ascensão de Jara representa um momento histórico para a política chilena: é a primeira vez que uma candidatura apoiada por uma coligação de esquerda oficial (alinhada ao governo de Gabriel Boric) surge com representantes do Partido Comunista à frente.

Porém, a candidata enfrenta dilemas importantes: a necessidade de ampliar seu apelo além da base histórico-comunista, a habilidade de articular alianças mais amplas e o risco de rejeição de eleitores mais centristas ou conservadores. Um dos temas que repercutiu é a sua própria militância no PC — “Esse tema não está sobre a mesa”, afirmou ela recentemente ao ser questionada sobre eventual suspensão da filiação. E

O que observar daqui para frente