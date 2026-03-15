Candidato à presidência do Peru morre após acidente durante campanha

247 - O candidato à Presidência do Peru Napoleón Becerra morreu neste domingo (15) após um acidente de trânsito enquanto se deslocava para um compromisso de campanha no sul do país. O político, que representava o Partido dos Trabalhadores e Empreendedores (PTE), estava a caminho de um ato eleitoral quando o veículo em que viajava capotou nas proximidades da cidade de Ayacucho.

Becerra, de 61 anos, também presidia o PTE e figurava nas últimas posições nas pesquisas eleitorais. A disputa presidencial peruana reúne mais de 30 candidatos, com o político Rafael López Aliaga liderando as intenções de voto segundo os levantamentos mais recentes.

De acordo com relatos de autoridades locais, o acidente ocorreu quando o automóvel em que Becerra estava perdeu o controle e capotou. As causas do ocorrido ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

O prefeito do distrito de Pilpichaca, Balvin Huamani, relatou que acompanhou o socorro ao candidato após o acidente. Segundo ele, a confirmação da morte ocorreu pouco depois da chegada ao atendimento médico. "O candidato Becerra já morreu", disse Huamani à emissora peruana RPP.

O prefeito afirmou ainda que ele próprio ajudou a transportar o político até um posto de saúde na região. Apesar dos esforços, a equipe médica confirmou o óbito pouco depois.

O Juizado Nacional das Eleições (JNE) do Peru divulgou uma nota lamentando a morte do candidato e manifestando solidariedade às vítimas do acidente. O órgão também informou que outras três pessoas que estavam no veículo ficaram feridas.