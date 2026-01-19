Candidato da esquerda lidera pesquisas para eleição presidencial na Colômbia

247 - O senador Iván Cepeda, candidato presidencial pela coalizão de esquerda Pacto Histórico, aparece na liderança das intenções de voto para as eleições presidenciais da Colômbia, marcadas para 31 de maio. Diferentes pesquisas divulgadas ao longo de janeiro mostram variações nos percentuais, mas apontam o nome do candidato ligado à coalizão do presidente Gustavo Petro como um dos principais protagonistas da disputa eleitoral.

As informações foram publicadas pela Telesur, com base em dados de institutos de pesquisa e levantamentos divulgados por veículos de comunicação da Colômbia e da América Latina. Um dos estudos mais recentes foi realizado pelo canal Noticias RCN em parceria com a empresa espanhola GAD3.

De acordo com essa pesquisa, Iván Cepeda concentra 30% das preferências do eleitorado quando os entrevistados foram questionados sobre em quem votariam se as eleições fossem realizadas imediatamente, sem a apresentação prévia de nomes. Na segunda colocação aparece Abelardo de la Espriella, advogado e representante do grupo político de extrema-direita Defensores da Pátria, com 22% das intenções de voto.

O levantamento também indica a senadora Paloma Valencia, do partido Centro Democrático, legenda criada pelo ex-presidente Álvaro Uribe, em terceiro lugar, com 3% das preferências. Já Sergio Fajardo, que em pesquisas anteriores figurava entre os primeiros colocados como candidato de centro, caiu para a sétima posição, com pouco mais de 1% das intenções de voto.

Resultados semelhantes haviam sido apontados por uma pesquisa anterior realizada pelo instituto Invamer em 1º de dezembro. Na ocasião, Iván Cepeda liderava com 31,9%, seguido por Abelardo de la Espriella, com 18,2%, enquanto Sergio Fajardo aparecia em terceiro lugar, com 8,5%.

Outro cenário foi apresentado em um levantamento da empresa brasileira AtlasIntel, divulgado em 10 de janeiro. Nesse estudo, Abelardo de la Espriella surge na liderança com 28% das intenções de voto, seguido por Iván Cepeda, com 26,5%, e Sergio Fajardo, com 9,4%.

Apesar das diferenças entre os percentuais, as três pesquisas convergem ao indicar a possibilidade de um segundo turno, previsto para 21 de junho. Segundo os dados da GAD3, Iván Cepeda venceria essa etapa decisiva, embora o levantamento destaque a existência de uma parcela significativa de eleitores indecisos.

A pesquisa da GAD3 foi realizada entre os dias 13 e 15 de janeiro e apresenta margem de erro de 2,83%, embora o número total de entrevistados não tenha sido especificado.