Cepeda contesta pré-contagem na eleição presidencial da Colômbia

247 - O candidato do Pacto Histórico à Presidência da Colômbia, Iván Cepeda, contestou os dados preliminares da pré-contagem eleitoral divulgados após a votação de domingo (31), que indicam vantagem do independente Abelardo de la Espriella e a possibilidade de segundo turno na disputa presidencial colombiana, informa a RT Brasil.

Segundo os números apresentados pelo Registro Nacional del Estado Civil antes da apuração oficial, De la Espriella aparece na liderança, enquanto Cepeda ocupa a segunda colocação. O representante do Pacto Histórico, no entanto, afirmou diante de apoiadores que o resultado divulgado não corresponderia ao desempenho real de sua candidatura nas urnas.

“Hoje obtivemos 10 milhões de votos que foram contabilizados incorretamente na Colômbia; somos, sem dúvida, a principal força política”, declarou Cepeda.

Com 99,97% das mesas eleitorais informadas, a pré-contagem atribuía a Abelardo de la Espriella 43,74% dos votos, o equivalente a 10.359.112 votos. Iván Cepeda aparecia em segundo lugar, com 40,90%, somando 9.687.021 votos.

A pré-contagem é uma etapa preliminar do processo eleitoral colombiano e antecede o escrutínio oficial, fase em que os resultados são revisados, consolidados e formalizados pelas autoridades eleitorais. É nessa etapa posterior que os dados definitivos da eleição presidencial são estabelecidos.

A divulgação dos números provisórios reforçou o cenário de disputa acirrada na Colômbia. Pela pré-contagem, nenhum candidato alcançou margem suficiente para encerrar a eleição no primeiro turno, o que levaria a corrida presidencial a uma nova rodada de votação.

Cepeda, que representa o Pacto Histórico, busca sustentar politicamente que sua candidatura teve desempenho superior ao indicado nos dados preliminares. A diferença apontada pela pré-contagem entre ele e De la Espriella ficou em pouco mais de 670 mil votos, de acordo com os números informados até quase a totalidade das mesas.

O resultado oficial dependerá da conclusão do escrutínio pelas autoridades eleitorais colombianas, procedimento responsável por validar os votos e consolidar o quadro final da eleição presidencial.