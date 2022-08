Chanceler argentino rebate Eduardo Bolsonaro por postagem contra Cristina Kirchner: 'ignorante'

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Santiago Cafiero, chamou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de “ignorante” após o parlamentar republicar um tuíte do do senador estadunidense Ted Cruz, apoiador do ex-presidente Donald Trump, atacando a vice-presidente Cristina Kirchner.

“Um mais ignorante do que o outro. Mas algo deixam em claro: a perseguição judicial a Cristina Kirchner está impulsionada por interesses ideológicos que nascem fora da Argentina. Cuidemos da nossa democracia. Todas e todos com Cristina”, postou o chanceler nas redes sociais.

A postagem foi feita em resposta a um tuíte em que o senador estadunidense Ted Cruz defendeu a aplicação de sanções por parte dos Estados Unidos contra a vice-presidente e ex-presidente da Argentina. A postagem foi replicada pouco depois pelo deputado brasileiro.

Cristina Fernández vem sendo alvo de lawfare promovido pelo Ministério Público argentino que pediu 12 anos de prisão contra ela por uma causa relacionada à adjudicação de contratos de obras públicas. Na quinta-feira (25), o Grupo de Puebla, que reúne lideranças políticas e intelectuais, se posicionou contra a perseguição judicial sofrida por ela.

Veja a postagem de Santiago Cafiero.

Uno más ignorante que el otro.



Pero hay algo que dejan en relieve: la persecución judicial a @CFKArgentina está impulsada por intereses ideológicos que nacen fuera de la Argentina. Cuidemos nuestra democracia. Todas y todos con Cristina. pic.twitter.com/MO2ona2rPI — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) August 26, 2022

