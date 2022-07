China diz estar aberta a negociar um tratado de livre-comércio com o Mercosul

Apoie o 247

ICL

247 com ARN - O Ministério do Comércio chinês disse nesta quinta-feira que Pequim está "aberta" a negociar um tratado de livre-comércio (TLC) com "outros membros" do Mercosul.

O governo chinês fez o anúncio depois de informar que o estudo de viabilidade de um TLC com o Uruguai havia sido "concluído com sucesso". Segundo o porta-voz do ministério, Jue Tin Shuang, a China atribui "grande importância" a um acordo com o Uruguai.

Nesta quarta-feira, o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou , informou que seu governo iniciará negociações formais com a China para finalizar o TLC.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Chegamos a um acordo que é benéfico para ambos os países e iniciaremos formalmente as negociações para um tratado de livre-comércio. Os acordos supõem prosperidade, oportunidades e trabalho. Nossa vigilância desde o início do governo é tentar vender, comercializar os produtos, a matéria-prima, os (produtos) industrializados, a tecnologia do nosso país”, enfatizou Lacalle Pou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente comentou que esses desdobramentos foram comunicados aos demais membros do Mercosul (Argentina, Brasil e Paraguai). Na quinta-feira, 21, os presidentes do bloco regional, com a exceção de Jair Bolsonaro, se reunirão em nova cúpula em Assunção, no Paraguai. Lacalle Pou espera que esse tema seja discutido nessa reunião.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE