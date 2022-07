Bolsonaro afirma que não irá à cúpula do Mercosul

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou, em entrevista à CNN, que não irá mais à cúpula do Mercosul agendada para a próxima quinta-feira (21) no Paraguai. Este será o primeiro encontro presencial dos líderes do bloco desde o início da pandemia de Sars-CoV-2 em 2020.

"Já falei que não vou mais, tá? Na política, sempre você pode voltar atrás em algumas coisas, mas, a minha decisão até o momento é não ir ao Mercosul, apesar do apelo do Marito (presidente do Paraguai)", disse o chefe do Executivo brasileiro em fala recuperada pelo portal Uol.

A fim de tentar minimizar os danos, Bolsonaro fez comentários positivos sobre a relação do Brasil com o Paraguai, que atualmente é o país-presidente do Mercosul, e disse "gostar muito" do presidente Mario Abdo Benítez: "Gosto muito do Marito, presidente do Paraguai, temos muita coisa em comum, como por exemplo a piscicultura no grande lago de Itaipu, está bastante avançado. Pretendemos (...) criar tilápias no lago de Itaipu, podemos aumentar em 40% a produção de pescado nossa".

Ainda de acordo com o Uol, o motivo para a desistência de Bolsonaro em comparecer à reunião ainda não foi revelado e o Itamaraty não confirma a informação da escolha de não comparecer ao encontro.

