Cuba anuncia pronunciamento público de Díaz-Canel em rede nacional nesta sexta-feira

247 - O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fará um novo pronunciamento público em rede nacional nesta sexta-feira (13), em um encontro transmitido pelos principais meios de comunicação do país. A apresentação está programada para começar às 8h30 (horário de Brasília) e será exibida simultaneamente pela televisão e pelo rádio cubanos, além das plataformas digitais.

A informação foi divulgada pela agência Prensa Latina, que citou um comunicado publicado nas redes sociais e no tradicional programa televisivo Mesa Redonda, espaço frequentemente utilizado pelo governo para discutir temas de interesse nacional.

Segundo o anúncio oficial, a transmissão também poderá ser acompanhada pelas plataformas digitais dos meios de comunicação da ilha.De acordo com o comunicado, o encontro dará continuidade a uma apresentação anterior realizada em 5 de fevereiro, quando Díaz-Canel participou do mesmo espaço televisivo para abordar questões de relevância para o país. O anúncio destaca que “o encontro, que dá sequência ao realizado em 5 de fevereiro, será transmitido pela rádio e televisão nacionais”.

A nota oficial acrescenta ainda que o pronunciamento público poderá ser assistido também nos ambientes digitais da mídia cubana e será transmitido dentro do próprio programa Mesa Redonda, um dos principais fóruns de debate político e informativo da televisão estatal.

A participação do presidente no programa reforça o papel do Mesa Redonda como canal de comunicação direta entre as autoridades cubanas e a população, reunindo autoridades, especialistas e jornalistas para discutir temas políticos, econômicos e sociais de relevância para o país.