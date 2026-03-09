Em nova ameaça à Cuba, Trump fala em possível tomada de controle "amigável ou não"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (9) que uma eventual tomada de controle de Cuba pelos Estados Unidos pode ocorrer de maneira “amigável ou não”. A declaração, segundo o G1, foi feita durante uma coletiva de imprensa em que o líder estadunidense comentou a situação política e econômica da ilha caribenha. Durante a coletiva, Trump foi questionado por jornalistas sobre a situação em Cuba e sobre os planos de Washington em relação ao país.

Segundo o presidente dos Estados Unidos, Cuba atravessa um cenário crítico. Ao comentar a possibilidade de mudanças no país, Trump afirmou que o governo cubano estaria interessado em algum tipo de acordo com Washington.

Trump fala em “aquisição amigável ou não” de Cuba

Ao responder sobre a possibilidade de controle norte-americano sobre a ilha, Trump declarou: “Pode ser ou não uma aquisição amigável”.

O presidente dos EUA também indicou que a questão cubana não é a prioridade imediata da política externa de Washington neste momento, por causa do conflito envolvendo o Irã. Ainda assim, afirmou que o tema permanece na agenda. “Queremos acabar com o Irã primeiro, mas Cuba é uma questão de tempo”, declarou Trump.

Marco Rubio defende mudança radical na ilha

Trump também defendeu o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que participa das negociações relacionadas à política estadunidense para Cuba. O presidente afirmou confiar na atuação do diplomata na condução do tema.

Rubio, que é cubano-americano e nasceu em Miami, já havia comentado a situação da ilha pouco antes das declarações de Trump. Segundo ele, Cuba precisa de uma “mudança radical”.

Pressão econômica e crise energética

As declarações ocorreram em meio a uma política de pressão econômica dos Estados Unidos sobre Cuba. Ao mesmo tempo, Washington anunciou recentemente a flexibilização de algumas restrições à exportação de petróleo para a ilha por razões humanitárias.

Cuba enfrenta uma grave crise econômica e energética, marcada por dificuldades no abastecimento de combustível e frequentes apagões elétricos. Nesse contexto, as declarações de Trump reforçam o tom de pressão adotado pelo governo norte-americano em relação ao país caribenho.