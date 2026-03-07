Trump ameaça Cuba e elogia Delcy Rodriguez, da Venezuela

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a indicar que Washington pode adotar alguma ação contra Cuba no futuro. A declaração foi feita neste sábado (7), durante discurso na Cúpula do “Escudo das Américas”, quando comentou a situação da ilha caribenha e afirmou que já foi aconselhado a “tomar conta” do país.

Segundo Trump, Cuba estaria em negociações com autoridades norte-americanas. O presidente dos Estados Unidos afirmou que recebeu recomendações para agir em relação ao país e sugeriu que isso poderia ocorrer. “Cuba está no fim da linha, será fácil. Eles estão negociando comigo e com o secretário de Estado, Marco Rubio”, declarou.

Durante o discurso, Trump também comentou a situação política na América Latina. Ao falar sobre a Venezuela, o presidente dos Estados Unidos afirmou que a presidente interina Delcy Rodríguez está realizando um bom trabalho, mas condicionou o elogio ao fato de ela estar cooperando com Washington. “Se ela não estivesse trabalhando com a gente, eu não falaria que ela está fazendo um bom trabalho”, disse.

O presidente dos Estados Unidos também mencionou o México ao abordar a atuação de cartéis na região. Trump afirmou que não permitirá que essas organizações criminosas governem o país vizinho e acrescentou que tem apreço pela atual presidente mexicana. “Gosto da presidente do país, Claudia Sheinbaum”, afirmou.