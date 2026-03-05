Energia é restabelecida em Cuba após 16 horas de blecaute

247 - Autoridades de Cuba reativou sua rede elétrica nacional nesta quinta-feira (5), após um apagão de 16 horas que atingiu praticamente todo o país latino-americano. O Ministério de Energia associou o blecaute ao bloqueio de petróleo imposto pelos Estados Unidos contra a ilha.

A geradora União Elétrica divulgou nessa quarta (4) que a falta de energia havia sido causada por uma interrupção inesperada na usina termelétrica Antonio Guiteras. Nesta quinta, o diretor de eletricidade do ministério, Lázaro Guerra, falou à TV estatal sobre o problema.

“A condição operacional que tínhamos naquele momento, fundamentalmente marcada pelo déficit de combustível que temos no país, fez com que se desencadeasse a queda parcial do sistema.”

Desde que os EUA sequestraram o presidente da Venezuela Nicolás Maduro, os envios de petróleo venezuelano a Cuba foram cortados, privando o país de sua fonte mais importante de combustível. Além disso, o governo norte-americano ameaçou impor tarifas a qualquer outro país que exportasse para a ilha, levando o México a suspender quaisquer embarques planejados.

No entanto, nos últimos anos, mesmo antes das ações dos Estados Unidos para bloquear as vendas de petróleo, Cuba tem enfrentado uma série de grandes apagões, muitas vezes de alcance nacional. Isso porque a Venezuela já havia reduzido os embarques para o país e por conta da envelhecida rede elétrica cubana, que necessita de investimentos (com Reuters).