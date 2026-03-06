Trump diz que Cuba "vai cair em breve"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (6) que Cuba “vai cair em breve”, ao comentar sua avaliação sobre a situação política da ilha e a possibilidade de negociações com Washington. A declaração foi dada em entrevista à CNN, enquanto o presidente falava sobre o que considera avanços militares de seu governo.

Trump afirmou que o governo cubano estaria interessado em chegar a um acordo com os Estados Unidos após décadas de tensão diplomática entre os dois países. Durante a conversa, o presidente afirmou: “Cuba vai cair muito em breve, aliás, não tem relação direta, mas Cuba também vai cair. Eles querem fazer um acordo desesperadamente".

Trump prevê mudança política em Cuba

Na entrevista, Trump sugeriu que pretende designar o secretário de Estado, Marco Rubio, para conduzir um possível processo de negociação com o país caribenho. Ele disse que o tema está sendo acompanhado de perto por sua administração.

“Eles querem fazer um acordo, então vou colocar Marco (Rubio) lá e veremos como isso vai funcionar. Estamos realmente focados nisso agora. Temos bastante tempo, mas Cuba está pronta — depois de 50 anos”, declarou.

O presidente dos Estados Unidos também afirmou que acompanha a situação política da ilha há décadas e disse acreditar que o momento atual seria favorável a uma mudança. “Eu observo isso há 50 anos e caiu bem no meu colo por minha causa, caiu, mas de qualquer forma caiu no colo. E estamos indo muito bem”, acrescentou.

Papel de Marco Rubio nas negociações

Um dia antes da entrevista, Trump também mencionou Cuba durante uma declaração na Casa Branca. Na ocasião, ele afirmou que seria apenas “uma questão de tempo” até que cubano-americanos pudessem retornar ao país de origem.

Ao falar sobre o secretário de Estado, o presidente disse que Rubio poderia assumir protagonismo na condução desse processo diplomático. “Ele está fazendo um grande trabalho, e o próximo será aquele especial sobre Cuba”, declarou Trump.

Declaração ocorre em meio a outras prioridades externas

Trump indicou que o governo avalia o momento adequado para tratar do tema, mencionando que outras questões internacionais ainda ocupam a agenda prioritária de sua administração.

“Ele está esperando. Mas diz: ‘Vamos terminar este primeiro'. Poderíamos fazer tudo ao mesmo tempo, mas coisas ruins acontecem. Se você observar países ao longo dos anos, quando fazem tudo rápido demais, coisas ruins acontecem. Não vamos deixar nada de ruim acontecer com este país”, afirmou o presidente dos Estados Unidos.