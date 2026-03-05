Trump diz que pretende encerrar guerra no Irã antes de focar em Cuba

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (5), durante encontro com o time do Inter Miami na Casa Branca, que pretende primeiro encerrar a guerra no Irã antes de concentrar esforços na questão de Cuba. As informações são da agência Reuters.

Trump destacou que, após a resolução do conflito no Oriente Médio, iniciado pelas agressões dos EUA e de Israel ao Irã, "será apenas uma questão de tempo até que vocês e muitas outras pessoas inacreditáveis estejam voltando para Cuba". Segundo ele, o país caribenho "deseja muito fechar um acordo".

O encontro aconteceu com a equipe campeã da Major League Soccer (MLS), que inclui os jogadores Lionel Messi e Luis Suárez. Durante a visita, o presidente ressaltou a prioridade de finalizar o conflito no Irã antes de iniciar negociações ou intervir em Cuba.