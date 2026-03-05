Trump afirma que quer participar da escolha do próximo líder supremo do Irã

WASHINGTON, 5 de março (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse à Reuters em entrevista por telefone nesta quinta-feira que os Estados Unidos terão um papel na escolha do próximo líder do Irã.

Trump disse que ainda era muito cedo no processo de escolha de um novo líder, mas que Mojtaba, filho do aiatolá Ali Khamenei, era uma escolha improvável.

"Queremos participar do processo de escolha da pessoa que irá liderar o Irã no futuro", disse Trump.

"Não precisamos voltar a cada cinco anos e fazer isso de novo e de novo... Alguém que seja ótimo para o povo, ótimo para o país."

