Israel amplia ataques e atinge norte do Líbano pela primeira vez

247 - O Exército de Israel realizou nesta quinta-feira (5) um ataque contra a cidade de Tripoli, no norte do Líbano, ampliando o alcance da ofensiva iniciada há seis dias no país. Segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF), o bombardeio teve como alvo um comandante do Hamas responsável por atividades de treinamento no território libanês. A operação marca a primeira vez, desde o início da escalada militar, que a cidade de Tripoli foi atingida, segundo a CNN.

De acordo com o comunicado das IDF, o ataque resultou na morte do dirigente do Hamas, identificado pelos militares israelenses como responsável pela formação e preparação de combatentes do grupo no Líbano. A ação ocorre em meio ao agravamento das tensões entre Israel e forças aliadas ao Hamas e ao Hezbollah no território libanês.

A ampliação das operações militares acontece paralelamente ao aumento da retórica de integrantes do governo israelense. O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, ligado à extrema direita, fez declarações contundentes ao comentar a situação na fronteira entre Israel e Líbano.

Falando próximo à cerca fronteiriça que separa os dois países, Smotrich afirmou: “Vocês quiseram trazer o inferno sobre nós e trouxeram o inferno sobre vocês mesmos. Dahieh ficará como Khan Younis".

Dahieh é um subúrbio ao sul de Beirute considerado por Israel como uma área de forte presença do Hezbollah. Já Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, foi amplamente devastada por bombardeios israelenses desde 2023.

As declarações ocorreram após novas ordens de evacuação emitidas por Israel. Na quarta-feira (4), autoridades militares israelenses alertaram a população a deixar toda a região do sul do Líbano situada ao sul do rio Litani, uma extensa área que abrange centenas de quilômetros quadrados.

No dia seguinte, as forças israelenses ampliaram o aviso de evacuação para quatro bairros da capital libanesa, Beirute. Os moradores dessas áreas foram orientados a se deslocar para regiões ao norte ou ao leste da cidade, diante da possibilidade de novos ataques militares.