Sobe para 1.230 o número de mortos por Estados Unidos e Israel no Irã

247 - Os ataques militares realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã já deixaram ao menos 1.230 mortos desde sábado (28), segundo autoridades iranianas. O número foi divulgado pela agência estatal Islamic Republic News Agency (IRNA), que relatou que diversos alvos civis teriam sido atingidos durante a ofensiva militar no país.

De acordo com a IRNA, o total de vítimas supera as 1.190 mortes registradas em ataques realizados pelos mesmos países em junho de 2025. As hostilidades também se ampliaram em outras partes do Oriente Médio, com autoridades locais relatando que ataques retaliatórios de Teerã contra países vizinhos provocaram dezenas de mortes, incluindo crianças.

Segundo o governo iraniano, os bombardeios teriam atingido “dezenas de centros civis”, entre eles bairros residenciais, hospitais, escolas e locais históricos distribuídos por diferentes regiões do país — da capital Teerã, no norte, até a província de Minab, no sul.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismaeil Baghai, afirmou que a ofensiva tem afetado diretamente áreas civis. “Nos últimos cinco dias, após os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, um grande número de áreas civis foi alvo”, declarou, segundo a IRNA.

Na capital Teerã, um parque infantil e o Palácio Golestan — complexo histórico reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO — foram atingidos pelos bombardeios, informou a agência estatal. O Hospital Gandhi, também na cidade, sofreu danos durante um ataque ocorrido na segunda-feira, de acordo com a emissora estatal iraniana.

Em outras regiões do país, as ofensivas também provocaram mortes entre civis. Na província de Fars, no sul do Irã, ao menos 35 pessoas morreram em consequência de ataques, segundo a IRNA. Já na cidade de Maragheh, no noroeste, 27 civis teriam sido mortos em áreas residenciais atingidas.

Outro ataque ocorreu na quarta-feira (4) contra um complexo habitacional densamente povoado na cidade de Sanandaj, no oeste do país, também segundo a agência estatal.

O episódio mais letal até agora ocorreu no sábado, quando um bombardeio atingiu uma escola primária feminina em Minab. De acordo com a mídia estatal iraniana, pelo menos 168 estudantes e 14 professoras morreram no ataque.

A Casa Branca não descartou na quarta-feira que militares dos Estados Unidos tenham participado dessa operação, mas afirmou que o país “não tem como alvo civis” em suas ações militares.