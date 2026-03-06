Cuba avança na recuperação do sistema elétrico apesar das dificuldades

247 - Cuba segue avançando no processo de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, mesmo diante de limitações técnicas e do déficit de geração que ainda afeta partes do país. O processo de recuperação do Sistema Elétrico Nacional (SEN) ocorre de forma gradual, com prioridade para serviços essenciais e com monitoramento permanente das condições de geração e distribuição.

De acordo com informações divulgadas pela agência Prensa Latina, autoridades do setor elétrico informaram que diversas províncias já foram reconectadas ao sistema energético regional. O diretor do Escritório Nacional de Despacho de Carga da União Elétrica (UNE), Félix Estrada, explicou que Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara e Cienfuegos já estão integradas ao sistema centro-leste, enquanto a província de Matanzas opera atualmente por meio de um microssistema que abastece uma usina da Energás Varadero.

Reconexão de circuitos em Havana

Na capital cubana, o processo de recuperação da rede elétrica também avançou ao longo do dia. Segundo a UNE, às 13h (horário local), 218 circuitos de distribuição já haviam sido restabelecidos em Havana. Esse avanço permitiu o atendimento de 659.487 clientes, com carga equivalente a 416,88 megawatts, o que representa 76,49% da cidade.

Apesar desse progresso, parte dos circuitos que haviam sido reativados voltou a sofrer interrupções devido ao déficit de geração de emergência e à baixa disponibilidade atual de energia no sistema nacional. Essas limitações obrigam as autoridades a realizar ajustes constantes na distribuição de carga.

Mesmo com as dificuldades, o fornecimento para áreas essenciais foi mantido. Segundo a UNE, 43 centros hospitalares continuam operando com energia garantida, além de dez operações vinculadas ao abastecimento de água que seguem funcionando normalmente.

Usina Antonio Guiteras permanece fora de operação

Um dos principais desafios para a normalização do sistema elétrico cubano está relacionado à Usina Termoelétrica Antonio Guiteras, considerada a maior unidade geradora do país. Às 13h12 (horário cubano), a instalação ainda permanecia fora de serviço enquanto equipes técnicas trabalham intensamente para reparar uma falha identificada em sua estrutura.

Informações de fontes da própria usina indicam que o problema consiste em uma rachadura localizada na chamada nave-mãe da caldeira, componente considerado crítico para o funcionamento do sistema. Diante dessa situação, a unidade está passando por um processo de resfriamento, etapa necessária para permitir que especialistas acessem o interior do forno e avaliem com precisão a extensão dos danos.

Mesmo durante o resfriamento, os trabalhos de manutenção seguem em andamento. Conforme relataram técnicos envolvidos no processo, "Paralelamente", "já estão em andamento os trabalhos de reparo externo da tubulação afetada."

Além disso, um plano de ação mais amplo está sendo preparado para aproveitar a intervenção e verificar outros componentes que possam apresentar desgaste ou deterioração. O objetivo é otimizar o período de paralisação e garantir maior estabilidade quando a unidade voltar a ser sincronizada ao Sistema Elétrico Nacional.

Ajustes constantes no sistema elétrico

Autoridades do setor energético ressaltaram que a restauração do serviço ocorre de forma progressiva e depende das condições operacionais do SEN. Por causa da limitada capacidade de geração disponível, circuitos que já haviam sido restabelecidos podem sofrer novas interrupções temporárias enquanto a distribuição de carga é ajustada.

Apesar do cenário desafiador, as autoridades reafirmaram que o fornecimento para serviços essenciais segue garantido e pediram tranquilidade à população enquanto prosseguem os trabalhos técnicos para estabilizar o sistema elétrico nacional.