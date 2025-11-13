Cuba avança na recuperação das províncias orientais após Melissa

247 - O Conselho de Defesa Nacional, liderado pelo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, manteve na véspera o acompanhamento sistemático dos trabalhos de recuperação em Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma e Holguín. O país localizado na América Central foi atingido pelo furacão Melissa no final de outubro. A informação foi publicada nesta quinta-feira (13) pela Prensa Latina.

Em videoconferência com as autoridades territoriais, foi informado que o serviço elétrico apresenta avanços significativos: em Las Tunas atende 99,95% dos clientes; em Guantánamo, 96,45%; em Holguín, 79,76%; e em Granma, 73,44%.

De acordo com a ONU, mais de 90 mil residências sofreram prejuízos e cerca de 103 mil hectares de plantações foram destruídos no país. Os ventos chegaram até 200 quilômetros por hora. Mais de 3,5 milhões de pessoas foram atingidas. Os números também apontaram que houve danos em 640 unidades de saúde e em mais de 2 mil escolas.

Santiago de Cuba, com 29,23%, concentra os maiores esforços devido aos graves danos em suas linhas de distribuição.

O ministro de Energia e Minas, Vicente de la O Levy, informou que, nas próximas horas, todas as subestações de Santiago de Cuba serão energizadas pelo Sistema Electroenergético Nacional, o que permitirá um avanço nas operações. Atualmente, 3.746 trabalhadores do setor elétrico atuam na região oriental.

Quanto ao abastecimento de água, foi reportado que em Guantánamo 96% da população recebe o serviço; em Holguín, 83%; enquanto em Santiago de Cuba e Granma trabalham para elevar os atuais percentuais de 57% e 55%, respectivamente.

Segundo um informe da Presidência da República, a reunião também avaliou a situação alimentar, com o fornecimento de produtos da cesta básica, e informou o envio de 21 tratores e equipamentos para apoiar a recuperação agrícola, área na qual já foram recuperadas aproximadamente 13 mil hectares de cultivos.

O primeiro-ministro, Manuel Marrero, conduziu o encontro, no qual foi reiterada a prioridade de restabelecer todos os serviços no menor tempo possível.