Países do Caribe enfrentam crise humanitária após furacão Melissa

247 - Pelo menos 30 pessoas morreram no Haiti e mais de 1,5 milhão foram afetadas na Jamaica pelo furacão Melissa, disse um porta-voz da ONU, segundo informou a agência Mehr nesta quarta-feira (5).

Na Jamaica, onde ao menos 32 pessoas foram mortas, a infraestrutura foi severamente danificada, com mais de 130 estradas bloqueadas e redes de energia e comunicação interrompidas, informou Farhan Haq, porta-voz adjunto do secretário-geral da ONU, em uma coletiva diária.

Os serviços de saúde estão sob forte pressão, já que vários hospitais e clínicas foram danificados ou destruídos, o que levou ao envio de uma equipe médica de emergência da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

Haq disse que o Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que até 360 mil pessoas possam precisar de assistência alimentar na Jamaica. Uma equipe de avaliação e coordenação de desastres da ONU está coordenando as equipes de ajuda e a chegada de suprimentos em apoio ao governo jamaicano, acrescentou.

No Haiti, Haq afirmou que as Nações Unidas e seus parceiros continuam avaliando os danos causados pelo furacão Melissa e estão intensificando os esforços para alcançar as pessoas necessitadas.

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) apontou perdas nas lavouras de feijão, milho e frutas, além de danos à infraestrutura pesqueira, o que deve agravar a fome em um país onde metade da população já vive em insegurança alimentar, informou o porta-voz.

Em Cuba, sem vítimas fatais, a passagem do furacão Melissa deixou mais de 45 mil casas danificadas, de acordo com o site Brasil de Fato. Os sistemas de saúde e educação nas províncias orientais foram gravemente afetados, com mais de 460 unidades médicas — entre hospitais, postos de saúde e farmácias — e mais de 1,5 mil escolas sofrendo danos severos.