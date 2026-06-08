Cuba homenageia Raúl Castro pelo seu 95º aniversário

247 - Cuba homenageou Raúl Castro no transcurso do seu 95º aniversário, em uma cerimônia no Teatro Karl Marx, em Havana, que também celebrou os 65 anos do Ministério do Interior, o Minint, com a presença do presidente Miguel Díaz-Canel, lideranças do Estado, das Forças Armadas Revolucionárias e representantes de diversos setores da sociedade cubana.

Segundo o jornal Granma, a cerimônia realizada na última gala sexta-feira (5), reuniu autoridades políticas, militares, sociais e culturais para celebrar a trajetória do General do Exército, apresentado, uma das figuras centrais da Revolução Cubana ao lado de Fidel Castro, e para homenagear o papel do Minint na defesa da soberania, da segurança do Estado e da tranquilidade dos cidadãos desde sua fundação, em 6 de junho de 1961.

A cerimônia contou com a presença do Primeiro Secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba e presidente da República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, além do Comandante do Exército Rebelde José Ramón Machado Ventura, integrantes do Birô Político, membros do Secretariado do Comitê Central, dirigentes do Partido, do Estado e do governo, chefes do Ministério do Interior e das Forças Armadas Revolucionárias.

Também participaram familiares dos 32 combatentes cubanos assassinados na Venezuela, durante o ataque militar dos Estados Unidos, que resultou no sequestro do presidente Maduro e da deputada Cília Flores. Estiveram presentes no ato comemorativo também trabalhadores civis das instituições armadas, personalidades da cultura, do esporte, da ciência, da saúde, da academia, do direito, da diplomacia, da agricultura, membros dos Comitês de Defesa da Revolução, representantes da Federação de Mulheres Cubanas e jovens de diferentes setores.

Mensagem de Raúl Castro ao Minint

Em nome de Raúl Castro, o membro do Birô Político e ministro do Interior, general de Corpo de Exército Lázaro Alberto Álvarez Casas, leu uma mensagem dirigida aos integrantes do Minint. No texto, Raúl afirmou que os membros da instituição “demonstraram, em todos os momentos, lealdade inabalável à Pátria e enfrentaram com coragem, dignidade e elevado senso de dever” os desafios impostos e as ameaças constantes.

Na mensagem, o General do Exército destacou que, diante do momento histórico vivido por Cuba, “é nosso dever continuar trabalhando com ordem, controle e responsabilidade, bem como fortalecer nossos laços com o povo e agir com a firmeza e sensibilidade necessárias”.

Raúl Castro também exortou os integrantes do Ministério do Interior a “continuarem defendendo, com honra e empenho, a obra da Revolução e o futuro do país”.

Díaz-Canel exalta trajetória de Raúl Castro

As palavras centrais da cerimônia foram pronunciadas por Miguel Díaz-Canel, que destacou diferentes dimensões da vida política e revolucionária de Raúl Castro. O presidente cubano recordou o jovem do Moncada e do iate Granma, o guerrilheiro, o comandante da Segunda Frente, o fundador das Forças Armadas Revolucionárias e do Ministério do Interior, além do estadista e defensor da paz na América Latina e no mundo.

Díaz-Canel também ressaltou a dimensão humana de Raúl, descrito como sensível, justo e dedicado ao povo cubano. Ao se referir a ataques contra o General do Exército, o presidente afirmou que as “calúnias desprezíveis e as ações insensatas e ilegais” apenas fortaleceram a unidade em torno de sua figura.

Segundo Díaz-Canel, Raúl Castro “conquistou um lugar muito especial no coração desta nação por sua trajetória exemplar, pela coerência de suas ideias e de suas lutas, e porque também é um pilar deste bastião de dignidade e justiça que Cuba continua sendo, enfrentando hoje o mais voraz e implacável dos impérios, sem baixar nossas bandeiras, sem abdicar de nossos sonhos, sem se render.”

Em uma das falas mais fortes da noite, o presidente cubano declarou: “Raúl é Cuba. E Cuba não deve ser tocada. Não enquanto houver um único cubano ou cubana digno(a) vivo(a) para servir de escudo onde o inimigo pretende atingir a bala.”

Cuba agradece manifestações de apoio

Díaz-Canel também afirmou que, a pedido de Raúl Castro, transmitia agradecimento pelas manifestações de carinho e respeito recebidas nos últimos dias, tanto do povo cubano quanto de amigos de outros países que se pronunciaram contra ameaças imperialistas.

O presidente sustentou que nenhum ódio ou mentira seria capaz de resistir à força moral de Raúl Castro e ao valor simbólico da obra revolucionária conduzida por ele. Ao abordar o papel do Ministério do Interior, Díaz-Canel afirmou que suas gerações se destacaram pela lealdade e pela coragem diante das circunstâncias mais difíceis.

Ele mencionou o Comandante da Revolução Ramiro Valdés Menéndez, membro e chefe fundador do Minint, e lembrou o trabalho de combatentes que atuaram, muitas vezes no anonimato, como sentinelas da Pátria.

Minint recebe réplica do facão de Antonio Maceo

Durante a cerimônia, o membro do Birô Político e ministro das Forças Armadas Revolucionárias, general de Corpo de Exército Álvaro López Miera, entregou ao Ministério do Interior uma réplica do facão do major-general Antonio Maceo Grajales.

A homenagem foi um reconhecimento à integridade e à dedicação dos integrantes do Minint ao longo de 65 anos de atuação.

Díaz-Canel afirma que Cuba não se renderá

Ao comentar o cenário enfrentado pelo país, Díaz-Canel afirmou que Cuba vive um momento crucial e está ameaçada como nunca pelo imperialismo. O presidente declarou que o país não se renderá e que busca a paz.

Segundo ele, Cuba “persiste e resiste” e não provoca, não ofende e não desafia. Em seguida, advertiu: “No entanto, se a pátria for atacada, responderemos em legítima defesa! E se tentarem invadir, que não haja dúvidas: haverá uma luta decisiva e resoluta!”