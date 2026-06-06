Cuba denuncia pressão dos Estados Unidos para bloquear fornecimento de petróleo à ilha

247 - O governo de Cuba voltou a denunciar ações dos Estados Unidos que, segundo Havana, têm como objetivo dificultar o acesso da ilha ao petróleo. A acusação foi feita pelo ministro das Relações Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, que afirmou que Washington exerce pressão sobre países terceiros para impedir o fornecimento de combustível ao país caribenho.

A denúncia foi divulgada pela emissora multiestatal teleSUR em publicação na rede social X. De acordo com a reportagem, o chanceler cubano classificou a estratégia norte-americana como uma forma de bloqueio econômico sem o uso de meios militares.

Segundo Bruno Rodríguez Parrilla, os Estados Unidos estariam atuando diretamente para restringir o abastecimento energético de Cuba por meio de pressões diplomáticas e econômicas sobre outras nações. Para o governo cubano, essas medidas ampliam os efeitos das sanções e das restrições impostas por Washington ao longo das últimas décadas.

Na publicação reproduzida pela teleSUR, o chanceler denunciou a “pressão dos Estados Unidos sobre terceiros países para bloquear o fornecimento de petróleo à ilha”, caracterizando essas ações como um “bloqueio econômico sem meios militares”.

A questão energética tem sido um dos principais desafios enfrentados por Cuba nos últimos anos. O país depende significativamente da importação de combustíveis para abastecer sua economia, o sistema de transporte e a geração de energia elétrica. Qualquer interrupção ou redução no fluxo de petróleo pode provocar impactos diretos no funcionamento de setores estratégicos e na vida cotidiana da população.

As relações entre Cuba e Estados Unidos permanecem marcadas por décadas de tensões políticas e econômicas. O governo cubano frequentemente denuncia o embargo econômico imposto por Washington, classificando-o como o principal obstáculo ao desenvolvimento do país. Já as autoridades norte-americanas sustentam que suas medidas visam pressionar Havana em questões relacionadas à democracia e aos direitos humanos.

A nova manifestação de Bruno Rodríguez ocorre em meio às recorrentes críticas de Cuba às políticas adotadas pelos Estados Unidos em relação à ilha e reforça a posição do governo cubano de que as restrições econômicas afetam diretamente sua capacidade de garantir o abastecimento de recursos essenciais, incluindo combustíveis.