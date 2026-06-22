"Dialogamos com todos", diz Celso Amorim sobre Abelardo de la Espriella

247 - Principal assessor do presidente Lula (PT) para assuntos internacionais, o ex-chanceler Celso Amorim indicou que o governo brasileiro está disposto a manter diálogo com Abelardo de la Espriella, que deve ser oficialmente eleito presidente da Colômbia. Segundo Amorim, a diplomacia brasileira busca conversar com todos os atores políticos que estejam abertos ao entendimento, independentemente de diferenças ideológicas, relata Igor Gadelha, do Metrópoles.

Amorim evitou fazer uma avaliação direta sobre Espriella, advogado e empresário que disputa contra o progressista Iván Cepeda. Cepeda tem o apoio do presidente colombiano, Gustavo Petro, considerado um aliado de Lula na região.

Planalto adota tom pragmático

Amorim procurou afastar a ideia de que divergências políticas possam impedir uma interlocução institucional entre Brasília e Bogotá. A fala sugere uma postura pragmática do governo Lula diante da mudança de comando na Colômbia, país considerado estratégico para a política externa brasileira na América do Sul.

A provável vitória de Espriella representaria uma derrota para o campo progressista colombiano e para o projeto político associado a Petro. Ainda assim, o assessor especial do Planalto destacou que o governo brasileiro mantém canais de diálogo com lideranças de diferentes orientações políticas.

Amorim cita relação com Álvaro Uribe

Questionado sobre a eleição colombiana, o ex-chanceler mencionou o relacionamento mantido com Álvaro Uribe, uma das principais lideranças da direita na Colômbia, para reforçar que a política externa brasileira não se limita a afinidades ideológicas. “Dialogamos com todos os que estejam dispostos, como fizemos com o Uribe. Independentemente de preferências ideológicas”, afirmou Celso Amorim.