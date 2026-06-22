“O povo colombiano me confiou a grande honra de servi-lo”, diz Abelardo de la Espriella

247 – O candidato conservador Abelardo de la Espriella se declarou vencedor das eleições presidenciais da Colômbia neste domingo (21), durante um ato com apoiadores em Barranquilla, enquanto a apuração preliminar dos votos ainda indicava uma disputa apertada com o candidato governista Iván Cepeda.

As informações foram divulgadas pela RT Brasil. De acordo com os dados preliminares citados pela publicação, com 99,99% das urnas apuradas, De la Espriella aparecia com 49,66% dos votos, contra 48,70% de Cepeda. A diferença entre os dois candidatos era de 0,96 ponto percentual. A própria apuração preliminar, no entanto, não tem caráter oficial nem vinculativo.

Em discurso no monumento Ventana del Mundo, na zona industrial de Barranquilla, De la Espriella afirmou que o povo colombiano lhe havia confiado a Presidência da República.

"Compareço perante vocês nesta noite para anunciar a notícia mais importante da minha vida: o povo colombiano me confiou a grande honra de servi-lo como seu próximo presidente da República", disse o candidato do partido Defensores da Pátria.

Discurso de vitória antes do resultado oficial

A declaração de De la Espriella ocorreu em um momento de tensão política, diante de uma margem estreita e de questionamentos feitos pela campanha adversária. Mesmo assim, o candidato conservador adotou tom de vitória e afirmou que o país entraria em uma nova etapa.

Segundo ele, o resultado preliminar "marca o início de uma nova história para a nação", na qual "uma nova era começa, uma mudança de ordem".

Em sua fala, De la Espriella declarou encerrada a campanha eleitoral e afirmou que também deveriam ficar para trás "os slogans, as divisões, os confrontos políticos". Em seguida, acrescentou: "Começa a hora suprema de servir à nação".

O candidato buscou apresentar seu discurso como um chamado à unidade nacional, embora o cenário eleitoral ainda fosse marcado por incertezas. Ele afirmou que pretende governar não apenas para seus eleitores, mas para todos os colombianos.

"Não haverá vencedores nem perdedores, nem represálias, nem perseguições, porque numa democracia não existem inimigos irreconciliáveis, existem compatriotas que pensam diferente, mas que têm exatamente os mesmos direitos que nós", declarou.

Juramento de lealdade à Constituição

Durante o ato em Barranquilla, De la Espriella também fez um juramento público de "total lealdade à Constituição". A fala buscou reforçar a imagem de compromisso institucional em meio às tensões provocadas pela apuração e pelas denúncias feitas pelo campo governista.

"Juro protegê-la daqueles que procuram substituir o Estado de Direito pela tirania. E juro honrá-la diante daqueles que, usurpando o nome do povo, procuram privá-la de suas liberdades", afirmou.

O tom do discurso combinou celebração política, defesa da ordem institucional e promessa de pacificação. Ao mesmo tempo, a autoproclamação de vitória antes da conclusão oficial do processo eleitoral ampliou a atenção sobre os próximos passos das autoridades eleitorais colombianas.

Cepeda diz que aguardará verificações

Apesar da declaração de vitória feita por De la Espriella, Iván Cepeda afirmou que não reconhecerá o resultado preliminar como definitivo. O candidato do partido governista disse que aguardará a conclusão das verificações solicitadas por sua campanha.

Segundo Cepeda, sua equipe contestou 33 mil seções eleitorais em todo o país. Ele afirmou que só reconhecerá o resultado após o encerramento de todas as revisões pedidas.

A posição do candidato governista mantém a eleição colombiana em clima de indefinição, apesar da vantagem numérica apresentada por De la Espriella na apuração preliminar. Como a contagem citada não é oficial nem vinculativa, o desfecho depende da conclusão do processo de validação.

Petro denuncia suposta invasão de software eleitoral

O presidente Gustavo Petro também se manifestou sobre o processo eleitoral. Segundo o texto da RT Brasil, Petro denunciou uma suposta invasão do software eleitoral, que teria permitido alterações nos dados das mesas de votação e, de acordo com ele, favorecido De la Espriella.

A denúncia adiciona um novo elemento de tensão ao cenário político colombiano. Até a confirmação oficial dos resultados e a análise das contestações apresentadas, a eleição permanece sob forte escrutínio público.

A disputa entre De la Espriella e Cepeda expôs a polarização política na Colômbia e colocou o sistema eleitoral no centro do debate nacional. De um lado, o candidato conservador se apresenta como vencedor e promete governar para todos. De outro, a campanha governista afirma que há seções contestadas e que o reconhecimento do resultado dependerá das verificações finais.

Resultado apertado amplia pressão sobre autoridades eleitorais

A pequena diferença entre os dois candidatos aumenta a pressão sobre as autoridades eleitorais colombianas. Com menos de um ponto percentual separando De la Espriella e Cepeda na contagem preliminar, qualquer revisão relevante pode ter impacto político significativo, ainda que o candidato conservador apareça numericamente à frente.

O episódio também reforça a importância da distinção entre apuração preliminar e resultado oficial. Embora a contagem divulgada indique vantagem de De la Espriella, o reconhecimento definitivo depende dos procedimentos formais previstos pelo sistema eleitoral.

Enquanto isso, o discurso de Barranquilla já sinaliza como o candidato conservador pretende se posicionar diante do país: como vencedor, defensor da Constituição e líder de uma nova etapa política. A oposição governista, porém, aposta nas contestações e na fiscalização do processo para evitar que a disputa seja encerrada antes da validação final.

A Colômbia entra, assim, em um momento decisivo. O resultado oficial poderá confirmar a vantagem de De la Espriella ou abrir espaço para novas disputas políticas e jurídicas em torno da eleição mais apertada do país nos últimos anos.