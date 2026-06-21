Marco Rubio parabeniza De la Espriella e afirma que "dias melhores virão"

247 – Marco Rubio afirmou que conversou com o “presidente-eleito” colombiano Abelardo de la Espriella para parabenizá-lo por sua vitória eleitoral, em uma manifestação pública que reforça o apoio da Administração Trump ao candidato da extrema-direita na Colômbia.

A declaração foi feita em publicação nas redes sociais. No texto, Rubio disse: “Acabei de falar com o Presidente-Eleito Colombiano @ABDELAESPRIELLA para parabenizá-lo por sua vitória eleitoral.”

A mensagem ocorre em meio a uma disputa marcada por margem inferior a 1 ponto percentual. Com 99,70% das mesas eleitorais apuradas, De la Espriella recebeu 49,65% dos votos, contra 48,71% do candidato da esquerda, Iván Cepeda, segundo dados do Conselho Nacional Eleitoral (CNE). A diferença é de cerca de 245 mil votos.

Rubio fala em segurança regional, imigração e laços econômicos

Na mesma publicação, Rubio afirmou que a Administração Trump pretende trabalhar de forma próxima com o futuro governo colombiano, caso a vitória de De la Espriella seja confirmada pelas autoridades eleitorais.

“A Administração Trump aguarda com expectativa trabalhar de perto com sua administração entrante para avançar a cooperação em segurança regional, encerrar a imigração ilegal para os Estados Unidos e fortalecer nossos laços econômicos”, escreveu.

A declaração explicita três eixos prioritários de Washington na relação com uma eventual gestão De la Espriella: segurança regional, política migratória e agenda econômica. O gesto também sinaliza uma retomada de alinhamento estreito entre a Casa Branca e Bogotá, após quatro anos de governo de esquerda sob Gustavo Petro.

Rubio encerrou a publicação com uma frase de forte tom político: “Os melhores dias da Colômbia estão por vir.”

Apoio de Washington aumenta pressão sobre disputa ainda não proclamada

O posicionamento de Rubio amplia o peso internacional da eleição colombiana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia manifestado apoio ao campo opositor de Petro e Cepeda. De la Espriella também afirmou, em transmissão em seu canal no YouTube, que conversou por telefone com Trump e recebeu cumprimentos pela vitória.

Segundo De la Espriella, “outros presidentes do mundo” também o parabenizaram. Na mesma transmissão, ele defendeu que os resultados fossem respeitados: “Devemos todos respeitar estes resultados eleitorais”, afirmou. Em seguida, acrescentou: “E muitos países já estão se manifestando.”

O candidato da extrema-direita também declarou: “O povo colombiano, as massas, se manifestaram e derrotamos o regime.”

Cepeda aguarda verificação oficial das atas

Apesar do reconhecimento político vindo de Washington, Iván Cepeda ainda não reconheceu o resultado preliminar. O candidato da esquerda afirmou que aguardará a verificação obrigatória dos boletins de cada seção eleitoral antes de se manifestar sobre o resultado final.

A posição acompanha a cautela defendida pelo presidente Gustavo Petro. Em suas redes sociais, Petro afirmou que “não é possível declarar nenhum presidente” neste momento e declarou: “Somente o escrutínio determinará quem será o próximo presidente do país.”

A legislação colombiana prevê uma segunda etapa de apuração, chamada de escrutínio, na qual juízes e autoridades eleitorais revisam as atas de votação e podem corrigir eventuais inconsistências. A proclamação formal do vencedor depende da conclusão desse processo.

Petro fala em país dividido e pede acordo nacional

O presidente colombiano também pediu tranquilidade à população diante da margem estreita. Petro afirmou que a Colômbia é hoje “um país dividido ao meio” e disse que “a interferência estrangeira nos tira a liberdade.”

Ele defendeu a necessidade de um “acordo nacional” para manter “a Pátria em paz”. A declaração foi feita em um momento de alta tensão política, com a imprensa local tratando De la Espriella como presidente eleito, enquanto setores da esquerda sustentam que apenas o escrutínio oficial poderá confirmar o resultado.

Mudança política na Colômbia teria impacto regional

Caso a vitória seja ratificada, De la Espriella assumirá o governo colombiano com forte apoio da direita internacional e alinhamento explícito com Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. Admirador de Trump, Javier Milei e Flávio Bolsonaro, o candidato é conhecido por gostar de ser chamado de “O Tigre”.

A eventual confirmação do resultado representará uma guinada política na Colômbia. Depois de quatro anos de governo de esquerda sob Gustavo Petro, o país passaria a ser comandado por um líder da extrema-direita, em um cenário de polarização interna e crescente influência dos Estados Unidos sobre a agenda regional.

A manifestação de Marco Rubio, ao tratar De la Espriella como “presidente-eleito” antes da proclamação formal pelas autoridades colombianas, aprofunda o debate sobre o papel de Washington no processo político do país vizinho do Brasil. Ao mesmo tempo, reforça que a Administração Trump vê na eventual vitória da extrema-direita colombiana uma oportunidade para redesenhar a cooperação bilateral em segurança, migração e economia.