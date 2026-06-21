Petro pede cautela na apuração e afirma que não há vencedor definido na eleição

247 - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou neste domingo que ainda não é possível proclamar um vencedor na disputa presidencial do país, diante da estreita diferença registrada na pré-contagem dos votos.

Em publicação na rede social X, Petro comentou os números preliminares divulgados pela autoridade eleitoral colombiana e ressaltou que apenas o escrutínio oficial poderá definir quem ocupará a Presidência da República. Segundo ele, os dados indicavam naquele momento 49,3% dos votos para Abelardo de la Espriella e 49% para Iván Cepeda.

“Com os mesmos dados do cartório eleitoral, o resultado da pré-contagem neste momento é 49,3 por Abelardo e 49 por Cepeda. Não se pode proclamar nenhum presidente. É o escrutínio que determina quem é o presidente. Obedeço aos juízes. Tranquilidade entre a cidadania, por favor”, escreveu Petro.

O presidente colombiano também fez um apelo à calma da população diante do cenário de forte polarização política revelado pelo resultado parcial das urnas. Em sua avaliação, a disputa eleitoral expôs profundas divisões no país.

“A realidade nos dá um país dividido ao meio, e interferência estrangeira nos tirando a liberdade”, declarou.

Na mesma mensagem, Petro defendeu a construção de consensos para preservar a estabilidade institucional e a convivência democrática na Colômbia.

“Impõe-se um acordo Nacional se quisermos manter a Pátria e a paz nos anos por vir”, afirmou.

A manifestação do presidente ocorre em meio à expectativa pela conclusão do processo de escrutínio, etapa responsável pela conferência e validação oficial dos votos. Com a diferença mínima apontada na pré-contagem, a definição do resultado final permanece em aberto, enquanto as autoridades eleitorais prosseguem com a totalização oficial.

A declaração de Petro reforça a necessidade de aguardar os procedimentos legais previstos pela legislação eleitoral colombiana antes de qualquer proclamação de vitória, em um contexto marcado por elevada tensão política e pela disputa acirrada entre os dois candidatos.