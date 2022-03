Dilma: 'Boric traz esperança aos povos da América Latina que lutam contra o neoliberalismo e o fascismo'

Apoie o 247

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) afirmou pelo Twitter neste sábado (12) que a posse de Gabriel Boric como novo presidente do Chile representa "a maior vitória do povo chileno desde a deposição de Allende" e traz esperança à América Latina contra o neoliberalismo e o fascismo.

Dilma esteve na sexta-feira (11) na cerimônia de posse do novo mandatário chileno. "A posse de Gabriel Boric é a maior vitória do povo chileno desde a deposição de Allende. Os atos de 2019, a aprovação da constituinte e a ascensão de um governo progressista têm o poder de enfrentar a herança maldita neofascista de Pinochet e seu conluio com o neoliberalismo de Friedman. No seu discurso, Boric se comprometeu a fazer justiça aos aposentados e aos estudantes, prestigiar os povos originários, sobretudo os Mapuches, buscar os desaparecidos da ditadura e anistiar presos dos protestos de 2019. Todo esse movimento traz esperança não apenas ao Chile, mas aos povos da América Latina que lutam contra o neoliberalismo e o fascismo. Que tenha êxito no governo e consiga encaminhar para um grande avanço institucional a Constituinte paritária, conquistada nas ruas pelo povo".

