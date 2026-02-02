Direita vence eleições presidenciais na Costa Rica

247 - Laura Fernández é a vencedora das eleições presidenciais da Costa Rica após a apuração de quase 90% das urnas. Candidata do Partido Soberano do Povo, ela superou com folga o limiar necessário para vencer no primeiro turno e assumirá o cargo em 8 de maio, iniciando um novo ciclo político no país centro-americano.

A informação foi divulgada pela Telesur, com base em dados oficiais do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) da Costa Rica. Segundo os resultados preliminares, Fernández obteve 48,51% dos votos com 88,4% das urnas apuradas, enquanto o principal adversário, Álvaro Ramos, do Partido da Libertação Nacional, alcançou 33,3%.

Em discurso após a confirmação da vitória, Laura Fernández afirmou que seu governo marcará uma ruptura estrutural com o modelo vigente. A presidente eleita declarou aos apoiadores: "Cabe a nós construir a terceira república. O mandato que me foi conferido pelo povo soberano é claro: a mudança será profunda e irreversível". Ela também prometeu à oposição um governo pautado pelo "diálogo e conciliação".

Fernández não detalhou quais mudanças concretas pretende implementar na chamada “terceira república”. Ainda assim, sinalizou que uma de suas prioridades será a reforma do Judiciário e de outras instituições do Estado. Há expectativa de que seu governo busque alterar a Constituição Política para permitir a reeleição presidencial consecutiva.

Nenhum dos outros 18 candidatos à Presidência conseguiu atingir 5% dos votos. O TSE informou ainda que o índice de abstenção foi de 30,04%.

Mais de 3,7 milhões de eleitores foram convocados às urnas em todo o país para escolher o presidente, dois vice-presidentes e os 57 deputados da Assembleia Legislativa para o período de 2026 a 2031. Após o anúncio do resultado, Fernández recebeu mensagens de felicitações de representantes da direita latino-americana.

Aos 39 anos, Laura Fernández é formada em ciência política e ganhou projeção nacional ao integrar o governo do presidente Rodrigo Chaves. Ela ocupou os cargos de ministra do Planejamento e chefe de Gabinete, posições a partir das quais coordenou políticas econômicas e reformas administrativas. Entre elas esteve a chamada Lei Jaguar, proposta que buscava reduzir controles sobre obras públicas, mas que acabou barrada pela Justiça por inconstitucionalidade.

Antes de ingressar no Executivo em 2022, Fernández atuou como assessora legislativa e participou de projetos voltados à reforma do Estado, trajetória que a consolidou como uma das figuras mais influentes da atual direita costarriquenha.