      Direita venezuelana se divide sobre possível invasão dos EUA

      Líderes como a ultradireitista Maria Corina Machado apoiam uma invasão de Trump para derrubar Maduro

      Maria Corina Machado (Foto: Leonardo Fernandez Viloria/Reuters)

      247 - As duas principais lideranças da oposição na Venezuela estão cada vez mais divididas diante da possível invasão dos Estados Unidos contra o país, de acordo com informações da agência Reuters.

      De acordo com a agência, as duas principais facções opositoras de direita e extrema direita discordam sobre o que deve acontecer diante do aumento dos ataques a embarcações venezuelanas e a presença militar significativa dos EUA na região do Mar do Caribe. 

      Uma ala, liderada pela ultradireitista Maria Corina Machado, alinhou-se ao discurso do governo Trump e declarou apoio à invasão, enquanto a outra, liderada por Henrique Capriles, rejeitou uma intervenção armada e defendeu retomar as negociações diplomáticas. 

