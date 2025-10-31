Direita venezuelana se divide sobre possível invasão dos EUA

247 - As duas principais lideranças da oposição na Venezuela estão cada vez mais divididas diante da possível invasão dos Estados Unidos contra o país, de acordo com informações da agência Reuters.

De acordo com a agência, as duas principais facções opositoras de direita e extrema direita discordam sobre o que deve acontecer diante do aumento dos ataques a embarcações venezuelanas e a presença militar significativa dos EUA na região do Mar do Caribe.

Uma ala, liderada pela ultradireitista Maria Corina Machado, alinhou-se ao discurso do governo Trump e declarou apoio à invasão, enquanto a outra, liderada por Henrique Capriles, rejeitou uma intervenção armada e defendeu retomar as negociações diplomáticas.