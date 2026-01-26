Direitos Humanos: juiz brasileiro toma posse como presidente da CIDH

Gabriel Corrêa - Repórter da Rádio Nacional - Um juiz brasileiro tomou posse nesta segunda-feira (26) como presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Rodrigo Mudrovitsch é membro da corte internacional desde 2022 e foi vice-presidente entre 2024 e 2025. Ele assume a presidência até 2027.

Perfil

O juiz brasileiro é doutor pela USP e mestre pela Universidade de Brasília. Nos últimos anos, Mudrovitsch participou da elaboração de projetos legislativos e políticas públicas, tanto na Câmara quanto no Senado. Ele atuou na reforma do Código Civil, na nova Lei de Improbidade Administrativa e fez parte do grupo de trabalho de eficiência judicial do CNJ.

Como presidente da Corte Interamericana, ele estará à frente de um dos três tribunais regionais de proteção dos Direitos Humanos, ao lado do Tribunal Europeu e da Corte Africana. O Tribunal Interamericano é uma instituição judicial autônoma para resolver disputas, conflitos ou contestações.

Também nesta segunda-feira, a juíza chilena Patricia Pérez Goldberg assume a vice-presidência da corte.

Presidente do STF estará na posse

O ministro Edson Fachin, presidente do STF e do CNJ, viajou até São José, na Costa Rica, para acompanhar a cerimônia de posse dos dois. Fachin e o novo presidente da Corte Interamericana também assinam um termo de compromisso para fortalecer a colaboração entre as duas instituições.