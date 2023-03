Em Caracas, Celso Amorim também deve encontrar-se com representantes da oposição venezuelana

Apoie o 247

ICL

247 - O assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim, deve encontrar-se com representantes de correntes políticas de oposição ao governo de Nicolás Maduro na Venezuela, informa a CNN Brasil. Amorim, que já foi chanceler, está em Caracas, onde já reuniu-se com o mandatário.

Além disso, está previsto um encontro entre Amorim e Gerardo Blyde, advogado que liderou a delegação da oposição em uma rodada de negociações realizada no México em novembro.

Durante o governo Jair Bolsonaro (PL), Brasília e Caracas romperam relações diplomáticas, deixando os cerca de 20 mil brasileiros que vivem no país sem assistência. O governo de Luíz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou o processo de reabertura da embaixada no início do ano.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.