Em carta, líderes da América Latina pedem para Ciro desistir e apoiar Lula

Signatários se dizem "perplexos" com a insistência de Ciro Gomes em manter sua candidatura em uma disputa que classificam como "ponto de virada histórico"

247 - Intitulada "Carta aberta a Ciro Gomes: o que precisa ser feito para deter Bolsonaro", líderes da América Latina fazem uma apelo para que Ciro Gomes (PDT) desista da sua candidatura à Presidência para apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A carta foi assinada por nomes como o do ex-presidente do Equador Rafael Correa, e pelo argentino Adolfo Pérez Esquivel, ganhador do prêmio Nobel da Paz de 1980.

No documento, direcionado ao pedetista, os líderes latino-americanos dizem "perplexos" com a insistência de Ciro Gomes em manter sua candidatura em uma disputa que classificam como "ponto de virada histórico".

Os signatários reforçam que Ciro deve aliar suas propostas às de Lula, pois, neste momento, a eleição não se resume a uma disputa entre Lula e Jair Bolsonaro (PL), mas sim "entre o fascismo e a democracia".

Os líderes chamam Ciro de "lutador pelas boas causas do povo brasileiro" e o questionam sobre a manutenção da campanha.

"Sabemos que você foi um lutador pelas boas causas do povo brasileiro ao longo de sua vida. É por isso a perplexidade que nos leva a te escrever esta carta e que nos move a te enviar esta mensagem fraterna, porque é incompreensível para nós, na situação, em apresentar sua candidatura presidencial para as eleições para a sua atual revolução, em 2 de outubro, que sem o menor exagero pode ser considerada um ponto de virada histórico. Por quê? Porque a escolha fundamental não será entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, mas entre o fascismo e a democracia", diz o texto da carta escrita em espanhol e traduzida pelo jornal O Globo.

