Em mensagem de Natal, Maduro exalta vitórias da Venezuela e reforça compromisso com a paz

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, transmitiu na noite de 24 de dezembro uma mensagem de Natal, na qual ressaltou a dignidade, o trabalho e a consciência do povo venezuelano. Ao fazer um balanço de 2025, o chefe de Estado classificou o período como um marco de grandes transformações e apontou o início de uma nova etapa de conquistas, com expectativas positivas para 2026.

A informação foi divulgada pela Telesur, que acompanhou a mensagem presidencial e destacou o tom de exaltação ao renascimento do país e ao compromisso com a paz. Segundo o veículo, Maduro esteve acompanhado da primeira-dama, Cilia Flores, durante o pronunciamento realizado na noite de Natal.

Ao descrever a identidade nacional, o presidente afirmou que a Venezuela é uma “terra de santos, de sábios, de patriotas valentes, como José Gregorio Hernández, como Santa Carmen Rondeles, e como os moradores de cada comuna, de cada comunidade, que agora escrevem e cantam sua própria canção”. Ele enfatizou que o povo venezuelano possui hoje voz, consciência e dignidade, força que, segundo disse, foi concedida por Deus ao país.

Maduro comparou a expressão popular a uma melodia abençoada e cheia de esperança. Para ele, trata-se de uma voz “cheia de verdade e otimismo, como a criança que nasce hoje sob a estrela de Belém”. Ao evocar o que chamou de “a canção do nosso povo”, convidou os cidadãos a se orgulharem do momento histórico vivido pela nação, definido como “o tempo do renascimento da Venezuela”.

Em tom espiritual, o presidente afirmou que as dificuldades enfrentadas pelo país contribuíram para torná-lo mais forte. Segundo suas palavras, Deus sempre esteve ao lado do povo, e as provações “sempre nos tornaram pessoas melhores, fizeram de nós um país melhor”. Em seguida, declarou: “É assim que me sinto, é nisso que acredito e é isso que os céus ordenaram para sempre. Amém!”.

A primeira-dama, Cilia Flores, também destacou a união e a força da sociedade venezuelana. Para ela, essa solidez é visível “nos olhos dos jovens, crianças, de cada mulher, de cada homem, em cada família, que permanece unida como um sinal de paz”.

Ao citar o Libertador Simón Bolívar, Maduro reforçou o papel central da paz no projeto nacional. Nesse contexto, proclamou a Venezuela como “uma zona de paz “.

Ao final do pronunciamento, reconheceu o esforço cotidiano da população trabalhadora.