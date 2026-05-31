Fujimori tem pequena vantagem a uma semana do segundo turno das eleições no Peru, mostram pesquisas

(Reuters) - A candidata de direita Keiko Fujimori mantém uma vantagem estreita sobre o esquerdista Roberto Sánchez a uma semana do segundo turno presidencial no Peru, mostraram duas pesquisas no domingo (31).

Fujimori deve obter 38% dos votos, enquanto Sánchez deve alcançar 35% no segundo turno em 7 de junho, segundo a pesquisa da Ipsos realizada em 29-30 de maio e publicada no jornal local Peru 21.

O apoio a Fujimori caiu um ponto percentual em relação à pesquisa anterior da Ipsos, enquanto Sánchez manteve o mesmo nível de apoio. O número de pessoas que disseram que não votariam em nenhum candidato ou que anulariam o voto aumentou um ponto percentual, para 27%.

“A grande questão na última semana é o que farão os eleitores indecisos ou aqueles que dizem que pretendem votar em branco ou anular o voto”, disse Alfredo Torres, CEO da Ipsos. “A lógica de escolher o menor dos males acabará determinando quem será o presidente do Peru para o mandato de 2026-2031.”

Outra pesquisa, realizada entre 26 e 30 de maio pela Datum Internacional e publicada no jornal local El Comercio, mostrou Fujimori com 39,8% dos votos e Sánchez com 35,9%.

Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que concorre pela quarta vez, venceu o primeiro turno em 12 de abril com 17% dos votos. Sánchez, aliado do ex-presidente de esquerda Pedro Castillo, atualmente preso, conseguiu por pouco uma vaga no segundo turno com 12% dos votos.

Ambos os candidatos participarão de um debate ainda neste domingo.

A pesquisa da Ipsos tem margem de erro de 2,8 pontos percentuais, enquanto a da Datum Internacional tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais.