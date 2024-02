Gabriel Boric decreta luto oficial no Chile após a morte de Sebastián Piñera

De acordo com a ministra do Interior do Chile, Carolina Tohá, "Piñera foi um presidente eleito democraticamente por duas ocasiões e terá as honras que merece" edit

247 - O presidente do Chile, Gabriel Boric, decretou por causa da morte do ex-presidente chileno Sebastián Piñera, de 74 anos, vítima de um acidente de helicóptero na cidade de Lago Ranco, na região central do Chile.

De acordo com a ministra do Interior do Chile, Carolina Tohá, "Piñera foi um presidente eleito democraticamente por duas ocasiões e terá as honras que merece".

O ex-presidente estava pilotando o helicóptero e levava outras três pessoas. Os quatro estavam voltando de uma visita a um amigo de Piñera, José Cox. A aeronave caiu em um lago.

Piñera presidiu o Chile duas vezes. O primeiro mandato foi entre 2010 e 2014. O segundo, entre 2018 e 2022.

🇨🇱 Gabriel Boric, presidente do Chile, decreta luto oficial pelo falecimento do ex-presidente Sebastián Piñera.



“Piñera foi um presidente eleito democraticamente por duas ocasiões e terá as honras que merece”, afirmou a ministra do Interior do Chile.pic.twitter.com/XIQRExR1Ss — Eixo Político (@eixopolitico) February 6, 2024

