Gustavo Petro diz que irá se reunir com Trump “para impedir uma guerra mundial”

247 – O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou que irá a Washington para se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o objetivo de impedir uma guerra mundial. Petro disse à CBS News, em entrevista transmitida neste sábado (10), que o motivo da viagem aos Estados Unidos era “para impedir uma guerra mundial”.

Mais cedo, na sexta-feira (9), Trump afirmou que aguardava com expectativa o encontro com Petro na primeira semana de fevereiro, na Casa Branca.

No início deste mês, Petro afirmou em entrevista ao El País que Trump lhe disse, durante uma conversa telefônica privada, que os Estados Unidos estavam considerando realizar uma operação militar em grande escala contra a Colômbia.

Após os acontecimentos recentes na Venezuela, Petro afirmou temer seriamente que um destino semelhante ao do presidente venezuelano Nicolás Maduro pudesse aguardá-lo — ou “a qualquer presidente do mundo”. No entanto, segundo ele, a possibilidade de uma intervenção militar acabou sendo posteriormente “congelada”.

Petro também expressou preocupação com a prática dos Estados Unidos de usar a força para interferir nos assuntos internos de outros países, apontando para um “choque de visões” entre a legislação doméstica norte-americana e o direito internacional. As leis dos EUA permitem operações fora do país sob o pretexto de combater o crime, enquanto o direito internacional não prevê esse tipo de ação, acrescentou.

Em 3 de janeiro, os Estados Unidos lançaram um ataque de grandes proporções contra a Venezuela, capturando Maduro e sua esposa, Cilia Flores, e levando-os para Nova York. Trump anunciou que Maduro e Flores enfrentariam julgamento por suposto envolvimento em “narco-terrorismo” e por representarem uma ameaça, inclusive aos Estados Unidos.

Caracas solicitou uma reunião de emergência da ONU em razão da operação norte-americana. O Supremo Tribunal da Venezuela transferiu temporariamente as funções de chefe de Estado para a vice-presidente Delcy Rodríguez, que foi oficialmente empossada como presidente interina perante a Assembleia Nacional em 5 de janeiro.

Em entrevista à CBS, Petro afirmou que, se algo semelhante ao que os Estados Unidos fizeram na Venezuela acontecer na Colômbia, isso provocaria uma guerra civil e hostilidade contra os EUA. (Com informações da Sputnik).