Iván Cepeda cobra apuração rigorosa após 57 mil recursos sobre resultado eleitoral

247 - Iván Cepeda cobrou uma apuração rigorosa após a apresentação de 57.189 reclamações eleitorais por sua campanha, em meio à disputa apertada no segundo turno da eleição presidencial da Colômbia. O candidato do Pacto Histórico pediu serenidade à população enquanto avança a verificação jurídica dos votos que definirá oficialmente o próximo chefe de Estado do país, as informações são da teleSUR.

A declaração foi feita nesta segunda-feira, 22 de junho, durante uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo também pela conta de Cepeda no Instagram, segundo a teleSUR. A diferença entre os dois candidatos é inferior a 1%, o que levou a campanha do Pacto Histórico a acionar os mecanismos previstos na legislação colombiana para acompanhar detalhadamente a consolidação dos resultados.

Cepeda afirmou que sua equipe está atuando com base nas normas constitucionais e eleitorais, sem antecipar conclusões antes da análise formal das reclamações apresentadas aos delegados eleitorais.

“Estamos recorrendo ao que a lei nos permite fazer, que é aguardar com calma o desfecho daquele momento em que, após todas as alegações terem sido verificadas e todas as dúvidas resolvidas, procederemos, como acontece em uma democracia, a anunciar nosso reconhecimento do resultado”, disse.

Apuração avança em etapas na Colômbia

O candidato explicou que os delegados de sua campanha acompanham o processo de apuração desde o nível municipal até as etapas departamental e nacional. Segundo ele, também está sendo aguardada a chegada física das malas diplomáticas com os votos enviados do exterior.

Cepeda ressaltou que sua equipe técnica pediu que a verificação internacional da apuração seja feita de forma presencial, com análise física dos materiais eleitorais, e não apenas por meio da leitura dos formulários digitais carregados anteriormente na plataforma de pré-contagem.

“Nossas equipes estão participando da apuração dos votos. A apuração municipal terminou ontem à noite e a apuração departamental está começando agora. Solicitamos que a verificação internacional da apuração dos votos seja feita presencialmente”, afirmou o candidato.

O líder do Pacto Histórico disse ainda que os resultados dos escrutínios deverão ser conhecidos nos próximos dias. Ele pediu calma e paciência à população até que a verificação jurídica dos votos seja concluída pelas instâncias competentes.

“Quero fazer um chamado muito cordial à serenidade, à calma, e que, se houver expressões públicas a favor ou contra tal ou qual circunstância, que sejam feitas estritamente dentro dos marcos da tranquilidade, da mobilização pacífica, se é que ocorrerão esse tipo de mobilizações às quais, quero ser claro, não estamos convocando”, declarou.

Pacto Histórico diz que aguardará análise das reclamações

Cepeda reafirmou que sua coalizão manterá uma postura de rigor legal e respeito à Constituição até que sejam formalmente verificadas as mais de 57 mil reclamações apresentadas por seus fiscais eleitorais. Segundo ele, apenas depois de esclarecidas as dúvidas técnicas nas instâncias correspondentes o movimento emitirá seu reconhecimento institucional dos resultados.

O candidato também reagiu a declarações do candidato ultradireitista Abelardo de la Espriella, feitas em Barranquilla. De acordo com o texto original, De la Espriella instou o presidente Gustavo Petro e o próprio Cepeda a prepararem as malas para deixar o país.

“O senhor De la Espriella pediu ao presidente Petro e a mim que arrumássemos as malas. Daqui não vamos embora. Depois disse que o tigre morde forte e que pode morder ainda mais forte. Isso não nos assusta”, afirmou Cepeda.

Na mesma linha, o parlamentar declarou que seu movimento não aceitará intimidações e reiterou o compromisso com o diálogo político e a tranquilidade pública. Ele afirmou que o Pacto Histórico representa politicamente metade da Colômbia e defendeu que, em um país profundamente polarizado, não é possível impor ideias pela força.

“Estamos em um país democrático, e o essencial aqui é o diálogo e o debate dentro da estrutura da Constituição e da democracia”, concluiu.

Conselho Eleitoral retoma audiência pública

O Conselho Nacional Eleitoral da Colômbia informou que a audiência pública de apuração dos votos do segundo turno da eleição para presidente e vice-presidente da República será retomada nesta terça-feira, 23 de junho.

Nesse espaço institucional, a Comissão Nacional de Fiscalização dará continuidade ao procedimento técnico de verificação, revisão e consolidação dos resultados eleitorais finais. O processo definirá oficialmente o chefe de Estado para o período constitucional de 2026 a 2030.

A autoridade eleitoral destacou que a atividade ocorre em conformidade com os princípios da legalidade, transparência, rastreabilidade e devido processo legal, com garantia de participação para os atores, testemunhas e grupos políticos envolvidos na disputa.