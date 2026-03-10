Lula e Claudia Sheinbaum articulam encontro de empresários de Brasil e México

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidenta do México, Claudia Sheinbaum, acertaram a realização de um encontro entre empresários do setor privado dos dois países, em data ainda a ser definida entre junho e julho deste ano. A iniciativa foi discutida em conversa telefônica realizada na segunda-feira, 9 de março, e sinaliza um novo passo no esforço de aproximação entre as duas maiores economias da América Latina.

Segundo a Agência Brasil, com base em informações do Palácio do Planalto, a proposta partiu de Lula, com o objetivo de estimular novas oportunidades de negócios e aprofundar a cooperação econômica entre Brasil e México. A mandatária mexicana aceitou o convite, consolidando uma agenda bilateral que vai além da diplomacia formal e mira resultados concretos no campo produtivo.

A conversa entre os dois líderes também evidenciou o interesse mútuo em ampliar a parceria na área de energia, um setor estratégico para o desenvolvimento industrial e para a soberania econômica dos dois países. Lula ainda reiterou o convite para que Claudia Sheinbaum visite o Brasil, em mais um gesto de fortalecimento das relações políticas e institucionais entre Brasília e Cidade do México.

O entendimento anunciado agora dá continuidade a tratativas iniciadas em outubro do ano passado, quando Lula e a presidenta mexicana já haviam concordado em promover ações para aprofundar a parceria econômica bilateral. A nova iniciativa, ao incluir diretamente o empresariado dos dois países, pode representar um avanço relevante na tentativa de transformar afinidades políticas em projetos de cooperação, investimentos e expansão comercial.

A proposta de reunir empresários brasileiros e mexicanos carrega peso estratégico. Em um cenário internacional marcado por disputas comerciais, rearranjos geopolíticos e busca por maior autonomia dos países do Sul Global, o estreitamento das relações entre Brasil e México ganha relevância adicional. A aproximação entre os dois países pode abrir espaço para a diversificação de mercados, a ampliação de cadeias produtivas integradas e o fortalecimento da presença regional latino-americana em setores-chave da economia.

Outro ponto importante da conversa foi o interesse em aprofundar a cooperação no setor energético. O tema já vinha sendo tratado anteriormente e ganhou destaque especial porque, no ano passado, Claudia Sheinbaum pediu apoio do Brasil para obter cooperação na produção de etanol. O pedido revela o reconhecimento da experiência brasileira em biocombustíveis e indica que o México enxerga no Brasil um parceiro estratégico para avançar em soluções energéticas mais sustentáveis.

O etanol, em particular, ocupa posição central nessa agenda. O Brasil é referência internacional no desenvolvimento dessa cadeia produtiva e acumulou conhecimento técnico, experiência regulatória e escala industrial ao longo de décadas. A eventual cooperação com o México, portanto, pode envolver desde troca de informações e apoio técnico até oportunidades de negócios para empresas do setor, criando um eixo de colaboração com potencial econômico e ambiental.

Além da pauta energética, Claudia Sheinbaum também demonstrou interesse em conhecer melhor a experiência brasileira na implementação de programas sociais de combate à fome e à pobreza. Esse ponto amplia o alcance da parceria bilateral, mostrando que o diálogo entre os governos não se limita ao comércio ou à indústria, mas inclui também políticas públicas voltadas à inclusão social e à redução das desigualdades.

A experiência brasileira nessa área desperta atenção internacional há anos, especialmente em razão de programas que ajudaram a reduzir a pobreza e a insegurança alimentar. O interesse manifestado pela presidenta mexicana reforça a percepção de que o Brasil pode exercer papel relevante não apenas como parceiro econômico, mas também como referência em políticas de desenvolvimento social.

A conversa entre Lula e Claudia Sheinbaum, portanto, reuniu temas que expressam uma visão mais ampla da relação bilateral. De um lado, a busca por intensificar investimentos, negócios e cooperação produtiva. De outro, a troca de experiências em áreas fundamentais para o desenvolvimento humano, como combate à fome, redução da pobreza e segurança energética. Trata-se de uma agenda que combina crescimento econômico, integração regional e preocupação social.

Ao propor um encontro entre empresários dos dois países, Lula procura dar materialidade a esse processo de aproximação. A expectativa é que o evento funcione como plataforma para identificar interesses comuns, estimular parcerias e aproximar setores produtivos que podem se beneficiar de uma relação bilateral mais intensa. Ainda não há detalhes sobre o formato do encontro nem sobre os setores prioritários, mas o anúncio já indica a intenção política de acelerar a cooperação.

O movimento também reforça a importância da integração latino-americana em um momento de transformações globais profundas. Brasil e México, por seu peso econômico, territorial, populacional e político, têm condições de impulsionar uma agenda regional mais robusta, voltada à produção, à inovação, à energia e ao desenvolvimento social. A aproximação entre os dois países pode se tornar um dos vetores mais relevantes desse processo nos próximos meses.

Com a aceitação do convite pela presidenta mexicana e o compromisso de avançar em áreas estratégicas, a conversa entre Lula e Claudia Sheinbaum consolida um ambiente favorável para o fortalecimento da relação bilateral. O encontro empresarial previsto para o meio do ano poderá ser o próximo marco concreto dessa agenda, que já reúne comércio, energia, etanol e cooperação social como pilares centrais.