Lula envia Múcio à Venezuela e determina ajuda após terremotos

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (26) que enviará o ministro da Defesa, José Múcio, à Venezuela na próxima semana para discutir formas de ajuda brasileira ao país vizinho, atingido por terremotos que deixaram ao menos 589 mortos e 2.850 feridos. A declaração foi feita durante o evento de lançamento e batismo da Fragata “Cunha Moreira”, da Marinha do Brasil, em Santa Catarina.

Durante a cerimônia, Lula pediu que os presentes fizessem um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia. Segundo o presidente, o governo brasileiro deve avaliar, por meio do Ministério da Defesa, quais medidas podem ser adotadas para auxiliar a população venezuelana após os abalos registrados na noite de quarta-feira (24).

“Queria pedir a todos que, de pé, a gente fizesse um minuto de silêncio pelas 589 pessoas que já morreram na Venezuela e 2.850 feridos. E queria, José Múcio, determinar que na semana que vem fosse fosse à Venezuela para discutir o que a nossa Defesa pode fazer de ajuda ao povo da Venezuela”, disse Lula.

A tragédia na Venezuela mobilizou equipes de resgate nacionais e internacionais em uma operação considerada decisiva nas primeiras 72 horas após os tremores, período apontado por especialistas como o de maiores chances de localizar sobreviventes sob os escombros. O novo balanço de mortos foi divulgado nesta sexta-feira pela presidente interina Delcy Rodríguez.

Nas últimas horas, equipes técnicas, militares e especialistas em salvamento de 17 países chegaram ao território venezuelano. Entre os países que enviaram apoio estão Brasil, Estados Unidos, El Salvador, México e Suíça. A força-tarefa internacional atua em conjunto com bombeiros, Defesa Civil, militares venezuelanos e voluntários nas áreas mais afetadas.

As buscas têm sido realizadas em ritmo acelerado, com uso de retroescavadeiras, cães farejadores e equipamentos técnicos para remoção controlada de destroços. Em Caracas, equipes trabalharam durante a madrugada em pontos atingidos pelos tremores. Em La Guaira, região ao norte da capital, os danos foram ainda mais graves.

Segundo fontes locais, mais de 100 edifícios desabaram ou ficaram seriamente comprometidos em La Guaira. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) estimou probabilidade de 39% de que o número total de mortos possa ficar entre mil e 10 mil, diante da extensão da destruição e da densidade populacional das áreas atingidas.

A decisão de Lula de acionar José Múcio amplia a participação brasileira na resposta humanitária à crise e sinaliza a intenção do governo de coordenar, pela área da Defesa, possíveis ações de apoio logístico, técnico ou emergencial à população venezuelana.