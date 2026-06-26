Mercosul mira novos acordos e descarta debate sobre retorno da Venezuela

247 - O Mercosul chegará à Cúpula de Assunção (29/6 a 30/6) com uma agenda voltada para ampliar sua integração regional e fortalecer relações com novos parceiros. Segundo a embaixadora Gisele Pinheiro, secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, o bloco está avançando em negociações com diversos países da América Latina e do Caribe.

“Estamos nos aproximando da Guiana e do Suriname. Estamos avançando em acordos com Trinidad e Tobago e Chile. Estamos modernizando os acordos com a Colômbia, na atualização de nomenclaturas. Estamos trabalhando com o Peru também na atualização de nomenclaturas e certificados digitais. Iremos lançar negociações para um acordo comercial do Mercosul com o Panamá. Estamos trabalhando também em um acordo com a República Dominicana”, disse a embaixadora em coletiva de imprensa no Ministério das Relações Exteriores, nesta sexta-feira (26).

Sobre a Venezuela, a diplomata afirmou que o tema da reintegração do país ao bloco não estará na pauta da cúpula. “Não há discussão sobre reincorporar a Venezuela, que foi suspensa do Mercosul. Não é um processo fácil, nem rápido. A Venezuela foi suspensa por descumprir o calendário para regularizar extensas normativas. A Venezuela não cumpriu esse prazo, e foi suspensa por uma questão técnica. Posteriormente, ela foi suspensa novamente por conta do Protocolo de Ushuaia. Não está em discussão.”

Ela reforçou que “não estava na agenda discutir a reintegração da Venezuela ao Mercosul.”