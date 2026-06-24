Flávio Bolsonaro articula encontro com Javier Milei na Argentina

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL), apontado como pré-candidato à Presidência da República, prepara uma viagem a Buenos Aires no início da próxima semana para cumprir uma agenda política voltada ao fortalecimento de relações com lideranças da direita latino-americana. A informação foi publicada originalmente pela Folha de São Paulo.

Segundo aliados do parlamentar, a programação inclui um encontro com o presidente da Argentina, Javier Milei, além da participação em um evento conservador promovido pelo mandatário argentino. Também estão previstas reuniões com empresários e políticos locais durante a passagem pela capital argentina.

Milei mantém uma relação próxima com a família Bolsonaro e se consolidou como uma das principais referências da direita na América Latina. Em julho de 2024, o presidente argentino chegou a faltar a uma cúpula do Mercosul realizada no Paraguai para participar, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de uma conferência conservadora em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Apesar das críticas frequentes dirigidas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a campanha eleitoral argentina e nos primeiros meses de governo, Milei reduziu o tom dos ataques ao petista ao longo de sua gestão. Ainda assim, as relações políticas entre os governos brasileiro e argentino permanecem limitadas.

A visita de Flávio Bolsonaro à Argentina ocorre em meio à intensificação de sua atuação internacional. Nos últimos meses, o senador ampliou contatos com líderes e movimentos conservadores em diferentes países, em uma estratégia associada à sua pretensão de disputar a Presidência da República.

Em maio deste ano, Flávio esteve nos Estados Unidos, onde se reuniu com o presidente norte-americano Donald Trump. Na ocasião, apresentou um pedido para que as facções criminosas brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho fossem classificadas como organizações criminosas pelo governo dos Estados Unidos. A designação foi anunciada poucos dias após o encontro.

A agenda internacional do senador terá continuidade em julho. No dia 6, ele deverá retornar a Washington para participar de uma audiência pública promovida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), relacionada à investigação comercial que propôs a aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros.

De acordo com documento protocolado junto ao USTR, Flávio pretende defender que a medida tarifária teria efeitos contrários aos seus objetivos declarados. Segundo o texto apresentado pelo senador, o tarifaço “na prática, beneficiaria o governo atual cuja conduta a investigação descreve”, ao mesmo tempo em que prejudicaria “os exportadores brasileiros, os importadores americanos, os consumidores dos EUA e a oposição brasileira, que é a principal vítima doméstica da conduta em questão”.

A expectativa é que Flávio Bolsonaro permaneça em Buenos Aires nos dias 29 e 30 de junho. No mesmo período, Javier Milei cumprirá compromissos internacionais. Após uma viagem à Espanha, o presidente argentino deverá seguir para Assunção, no Paraguai, onde participará da cúpula do Mercosul marcada para o dia 30. Lula também é esperado no encontro.

Na semana passada, o senador brasileiro voltou a demonstrar alinhamento com a extrema direita latino-americana ao celebrar a vitória de Abelardo de la Espriella na Colômbia. Em vídeo divulgado nas redes sociais, afirmou que “as agendas da direita continuam triunfando em toda a América Latina”.